"Навчання до липня, канікули у школах скоротили": мережею шириться фейк

У мережі та в окремих медіа поширили неправдиву інформацію про те, що цьогоріч літні канікули у школах триватимуть лише два місяці. А навчання нібито триватиме до 30 червня.

При цьому джерелом такої інформації називають постанову Кабінету Міністрів України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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У мережі поширили неправду про скорочення тривалості канікул

У Центрі пояснюють, що насправді не існує якогось законодавчого акту, що обмежує тривалість канікул. Адже Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 2020 року каже, що кожна школа самостійно визначає тривалість канікул. Однак вони не мають тривати менше ніж 30 календарних днів.

Відповідно до постанови уряду "Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні", ухваленої торік у липні, чинний навчальний рік триватиме до 30 червня 2025 року.

Втім, як зазначає Міністерство освіти і науки України, кожна школа може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року в межах, затверджених урядом.



️Тобто окремі заклади освіти можуть продовжити повноцінне навчання у червні, зважаючи на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, а також на освітні втрати, пов'язані зі складною енергетичною та безпековою ситуацією упродовж навчального року.

Також у червні школи можуть, як і раніше, організовувати пришкільні табори або інші активності.

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