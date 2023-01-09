Щоденники й оцінки відсутні: як вчаться у Франції українські діти-біженці
Джерело:Укрінформ
Через напад Росії близько пів мільйона школярів з України вчаться за кордоном. Чимало з них здобувають освіту у французьких школах.
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Як вчаться діти-біженці у школах Франції
Усі діти шкільного віку обов'язково мають відвідувати навчальні заклади. Діти Шаманової вчилися в інтеграційному класі для іноземців в атмосфері рівності й поваги. Усі учні вчили французьку мову та інші предмети відповідно до свого віку.
Згодом дітей-біженців долучали до уроків фізкультури, малювання, математики. Як тільки діти опановують французьку на достатньому рівні, їх переводять до стандартного класу. Але не швидше ніж через рік – два.
У Франції чимало емігрантів, тому система навчання дітей-іноземців добре відпрацьована.
Навчання у молодшій школі триває з 8.30 до 16.30. За цей час учні відвідують всього чотири уроки. Із 11.45 до 13.30 – перерва: діти мають час поїсти і пограти в ігри на вулиці. Смартфони у школі під час уроків заборонені. Самі класи дуже мультимедійні.
Учні молодшої школи у своєму рюкзаку носять лише два зошити на всі предмети й пенал. Щоденники й оцінки відсутні. Про успішність учня батьки дізнаються наприкінці семестру. Також учні початкових класів не вчать англійську мову та інформатику.
Середа, субота і неділя – вихідні. До слова, спілкування вчителів, батьків та учнів відбувається лише у робочий час. Чатів та батьківських комітетів немає.
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Як вчаться українські школярі за кордоном
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
- онлайн у своїй українській школі;
- "сімейна" форма;
- Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.