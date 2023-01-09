Щоденники й оцінки відсутні: як вчаться у Франції українські діти-біженці

Наталка Шаманова від війни з двома дітьми також втекла до Франції. Як вчилися у місцевій школі її син-першокласник і донька-четвертокласниця, читайте нижче.

Читайте Цифра вражає: скільки школярів та педагогів з України досі кордоном

Усі діти шкільного віку обов'язково мають відвідувати навчальні заклади. Діти Шаманової вчилися в інтеграційному класі для іноземців в атмосфері рівності й поваги. Усі учні вчили французьку мову та інші предмети відповідно до свого віку.

Згодом дітей-біженців долучали до уроків фізкультури, малювання, математики. Як тільки діти опановують французьку на достатньому рівні, їх переводять до стандартного класу. Але не швидше ніж через рік – два.

У Франції чимало емігрантів, тому система навчання дітей-іноземців добре відпрацьована.

Навчання у молодшій школі триває з 8.30 до 16.30. За цей час учні відвідують всього чотири уроки. Із 11.45 до 13.30 – перерва: діти мають час поїсти і пограти в ігри на вулиці. Смартфони у школі під час уроків заборонені. Самі класи дуже мультимедійні.

Учні молодшої школи у своєму рюкзаку носять лише два зошити на всі предмети й пенал. Щоденники й оцінки відсутні. Про успішність учня батьки дізнаються наприкінці семестру. Також учні початкових класів не вчать англійську мову та інформатику.

Середа, субота і неділя – вихідні. До слова, спілкування вчителів, батьків та учнів відбувається лише у робочий час. Чатів та батьківських комітетів немає.

До теми Українські школярі, які вчаться за кордоном, опанували чимало навичок: чим можуть похизуватися

Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: