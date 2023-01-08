У своєму звіті у Міносвіти повідомили, що майже 11 тисяч педагогів ще перебуває за кордоном. Такі цифри станом на 24 грудня 2022 року.

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Скільки вчителі з України досі перебуває за кордоном

За даними МОН, це майже на 17 тисяч дітей більше, ніж у листопаді 2022 року.

Натомість кількість педагогів навпаки зменшилася: у листопаді за кордоном нараховували понад 11,3 тисячі освітян.

До слова, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців станом на 20 грудня 2022 року кількість українців, які перетнули кордон із країнами ЄС з 24 лютого 2022 року, становить понад 16,6 мільйона осіб.

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Які навички опанували українські школярі за кордоном

На сьогодні у 14 країнах світу понад 2 тисячі учнів 6 – 11 класів завершили навчання та здобули навички з:

фінансової та комп'ютерної грамотності;

емоційного інтелекту;

ефективної комунікації;

креативного мислення;

лідерства;

стресостійкості;

гнучкості в ухваленні рішень.

Також учні набули вмінь свідомо визначити професію мрії та будувати власну траєкторію подальшого навчання і кар'єри.