"Часу обмаль": у КНУ планують повернути частину студентів на очне навчання
У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка мають намір до березня 2027 року забезпечити можливість навчання студентам в укриттях. Однак поки лише 30%.
Це дозволить відновити очний освітній процес у ротаційному форматі. Про це повідомив ректор вишу Валерій Копійка в інтерв'ю Interfax.
Чи відновлять у КНУ очне навчання?
Ректор столичного вишу зізнався: протягом останніх п'яти років системної роботи з облаштування укриттів не проводили. Зауважимо, що Копійка очолив виш у кінці жовтня як переможець виборів ректора. Зараз, за його словами, часу обмаль, а зробити потрібно дуже багато.
Наразі ми здійснюємо аудит укриттів у всіх 27 структурних підрозділах і шукаємо додаткові приміщення, які можна облаштувати під укриття. Перевіряємо їхню місткість, вентиляцію, наявність резервного живлення, води, опалення та зв'язку. У Червоному корпусі вже облаштовуємо додаткове укриття: переносимо архів, що дасть змогу звільнити 4 – 5 аудиторій,
– розповів Копійка.
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Також повідомив, що до 1 березня 2027 року планують власними силами та за підтримки спонсорів зробити укриття максимально придатними й комфортними для навчання, аби відновити безпечне очне навчання у ЗВО.
Це дозволить організувати навчання для 30% студентів і відновити очний освітній процес у ротаційному форматі. Якщо ж досягти цієї мети не вдасться, то принаймні плануємо проводити сесії наживо,
– акцентував він.
Також Копійка розповів, що до кінця листопада в гуртожитках КНУ запрацює швидкісний Wi-Fi. Крім того, закуповують меблі, перевіряють укриття, а у низці корпусів уже замінили системи опалення.
Як навчаються зараз студенти КНУ?
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка перейшов на дистанційний формат роботи. Так виш працюватиме до кінця лютого 2027 року.
- Причина – безпекова ситуація і можливі перебої в електро- й теплопостачанні взимку.
- Відповідні зміни до графіка навчального процесу на 2026/2027 навчальний рік вже погодили.
- З 25 січня до 27 лютого 2027 року включно навчальні заняття за всіма освітніми програмами плануватимуть і проводитимуть із використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
- Раніше у виші інформували, що зимова екзаменаційна сесія у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбуватиметься дистанційно. У такому форматі перевірятимуть знання студентів усіх курсів та форм навчання.
- Семестровий контроль відбуватиметься з 23 листопада до 15 грудня 2026 року.
- Онлайн проводитимуть і заліки, й іспити, і захисти курсових робіт та проєктів. Таке рішення ухвалили з урахуванням умов воєнного стану та задля безпеки й об'єктивності оцінювання.
- Графіки іспитів затверджуватимуть до початку сесії.