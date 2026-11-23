У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка мають намір до березня 2027 року забезпечити можливість навчання студентам в укриттях. Однак поки лише 30%.

Це дозволить відновити очний освітній процес у ротаційному форматі. Про це повідомив ректор вишу Валерій Копійка в інтерв'ю Interfax.

Чи відновлять у КНУ очне навчання?

Ректор столичного вишу зізнався: протягом останніх п'яти років системної роботи з облаштування укриттів не проводили. Зауважимо, що Копійка очолив виш у кінці жовтня як переможець виборів ректора. Зараз, за його словами, часу обмаль, а зробити потрібно дуже багато.

Наразі ми здійснюємо аудит укриттів у всіх 27 структурних підрозділах і шукаємо додаткові приміщення, які можна облаштувати під укриття. Перевіряємо їхню місткість, вентиляцію, наявність резервного живлення, води, опалення та зв'язку. У Червоному корпусі вже облаштовуємо додаткове укриття: переносимо архів, що дасть змогу звільнити 4 – 5 аудиторій,

– розповів Копійка.

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Також повідомив, що до 1 березня 2027 року планують власними силами та за підтримки спонсорів зробити укриття максимально придатними й комфортними для навчання, аби відновити безпечне очне навчання у ЗВО.

Це дозволить організувати навчання для 30% студентів і відновити очний освітній процес у ротаційному форматі. Якщо ж досягти цієї мети не вдасться, то принаймні плануємо проводити сесії наживо,

– акцентував він.

Також Копійка розповів, що до кінця листопада в гуртожитках КНУ запрацює швидкісний Wi-Fi. Крім того, закуповують меблі, перевіряють укриття, а у низці корпусів уже замінили системи опалення.

Як навчаються зараз студенти КНУ?

Київський національний університет імені Тараса Шевченка перейшов на дистанційний формат роботи. Так виш працюватиме до кінця лютого 2027 року.

Причина – безпекова ситуація і можливі перебої в електро- й теплопостачанні взимку.