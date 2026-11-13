В одному з топових вишів України зимова сесія відбуватиметься онлайн

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Про це повідомили у Центрі комунікацій КНУ імені Тараса Шевченка. Відповідний наказ у виші вже підготували.

Коли зимова сесія у КНУ

Сесія взимку триватиме дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Семестровий контроль відбуватиметься з 23 листопада до 15 грудня 2026 року.

Онлайн проводитимуть і заліки, й іспити, і захисти курсових робіт та проєктів. Таке рішення ухвалили з урахуванням умов воєнного стану та задля безпеки й об'єктивності оцінювання.

Графіки іспитів затверджуватимуть до початку сесії. Під час передекзаменаційних консультацій викладачі повідомлятимуть студентам:

порядок проведення іспитів;

критерії оцінювання;

платформи та засоби зв'язку;

правила академічної доброчесності;

результати контролю;

інформацію про допуск до іспиту.

З чого складатимуться іспити

Обов'язковою складовою кожного іспиту буде усна частина – співбесіда (за програмою навчальної дисципліни).

Якщо передбачено письмову роботу або тестування, співбесіду проводитимуть після їх виконання– зауважили у виші.

На підготовку до відповіді під час усного іспиту студенту надаватимуть не менше ніж 30 хвилин. Для виконання завдань у письмовій (або письмово-усній) формі передбачили не більш ніж три години.

Загальна тривалість іспиту для академічної групи не повинна перевищувати шести годин.

Як студенти виконуватимуть письмові завдання онлайн

У КНУ розповіли, що письмові завдання можна буде виконувати від руки або в електронній формі. При цьому студенти надсилатимуть готові роботи екзаменатору електронною поштою чи завантажуватимуть на визначену навчальну платформу.

Що важливо, під час іспиту студенти повинні перебувати на відеозв'язку з увімкненими камерою та мікрофоном.

Замість обов'язкової відеотрансляції з двох проєкцій передбачено транслювання відеозображення студента з можливістю огляду технічних пристроїв, якими він користується– зауважили у виші.

Як оцінюватимуть результати

Перед початком оцінювання екзаменатор буде перевіряти особу студента за студентським квитком або іншим документом, що посвідчує особу. Іспит можуть записувати на аудіо чи відео. Про це його учасників мають попередити заздалегідь.

Оцінку виставлятимуть після усної співбесіди з урахуванням її результатів та результатів письмової частини (якщо вона передбачена).

Якщо виникатимуть непередбачувані обставини й технічні збої

Окремо врегулювали порядок дій учасників сесії у разі технічних перебоїв.

Якщо іспит доведеться перервати через відключення світла, втрату інтернет-з'єднання або інші незалежні від студента обставини, необхідно впродовж дня повідомити про це (будь-яким доступним способом):

або викладача;

або старосту;

або адміністрацію факультету чи інституту.

За погодженням з адміністрацією підрозділу студент зможе продовжити складання іспиту в інший час, зокрема разом із наступною академічною групою– повідомили у ЗВО.

Таке продовження не вважатимуть перескладанням. Технічні перебої при цьому не можуть бути підставою для виставлення незадовільної оцінки.

Через які дії студент може провалити іспит

Підставою для відсторонення студента від іспиту з виставленням оцінки "незадовільно" можуть стати:

використання сторонніх джерел інформації;

допомога третіх осіб;

умисне вимкнення камери чи мікрофона.

Екзаменатор про порушення повідомлятиме адміністрацію відповідного підрозділу. Переривання зв'язку з незалежних від студента технічних причин порушенням не буде.

Чи можна складати іспити офлайн

Для студентів і викладачів, які не матимуть належних умов або технічних засобів для участі в іспитах, КНУ забезпечить можливість складати та приймати їх онлайн у приміщеннях навчальних корпусів. Для цього можна буде скористатися:

аудиторіями;

приміщеннями кафедр;

укриттями;

пунктами незламності.

Користування такими приміщеннями здійснюватиметься за попереднім погодженням із відповідним факультетом або навчально-науковим інститутом. До 20 листопада підрозділи мають визначити перелік доступних локацій, порядок запису та повідомити про це студентів і викладачів.

Раніше ми інформували, що університети в Україні повинні бути готовими до надзвичайних ситуацій взимку.