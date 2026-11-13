Якщо не буде світла, тепла, води: університети закликали мати план дій у разі важкої зими

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Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко у фейсбуці.

Як виші мають готуватися до зими

Посадовець заявив, що разом із керівниками ЗВО обговорив різні сценарії роботи взимку.

Попросив кожен заклад переглянути план реагування й визначити, яких ресурсів бракує. Керівникам підрозділів потрібні короткі інструкції: хто за що відповідає та що робить у перші години. Люди мають знати свої дії, поки керівництво координує роботу всього університету– зазначив Трофименко.

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І додав, що у разі переходу в онлайн потрібно забезпечити роботу навчальних платформ і резервне живлення серверів. Для студентів, яким нікуди виїхати, варто підготувати чергові гуртожитки з теплом, водою та електрикою.

Просимо університети використати досвід попередніх зим і підготувати пункти підтримки. Там студенти, працівники та мешканці поруч зможуть зігрітися й зарядити телефон. У січні-лютому 2026 року діяло близько 150 таких пунктів, зокрема понад 30 у Києві– зауважив заступник очільника МОН.

Також повідомив, що паралельно напрацьовують наказ МОН щодо роботи університетів у надзвичайних ситуаціях.