Если не будет света, тепла, воды: университеты призвали разработать план действий на случай суровой зимы

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в фейсбуке.

Как вузы должны готовиться к зиме

Чиновник заявил, что совместно с руководителями вузов обсудил различные сценарии работы зимой.

Он попросил каждое учебное заведение пересмотреть план реагирования и определить, каких ресурсов не хватает. Руководителям подразделений нужны краткие инструкции: кто за что отвечает и что делает в первые часы. Люди должны знать, что им делать, пока руководство координирует работу всего университета– отметил Трофименко.

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И добавил, что в случае перехода на онлайн-обучение необходимо обеспечить работу учебных платформ и резервное питание серверов. Для студентов, которым некуда уехать, следует подготовить дежурные общежития с отоплением, водой и электричеством.

Просим университеты использовать опыт предыдущих зим и подготовить пункты поддержки. Там студенты, сотрудники и жители поблизости смогут согреться и зарядить телефон. В январе-феврале 2026 года действовало около 150 таких пунктов, в том числе более 30 в Киеве– отметил заместитель главы МОН.

Также он сообщил, что параллельно разрабатывается приказ МОН о работе университетов в чрезвычайных ситуациях.