В одном из ведущих вузов Украины зимняя сессия будет проходить в онлайн-формате

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Об этом сообщили в Центре коммуникаций Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Соответствующий приказ в вузе уже подготовлен.

Когда пройдет зимняя сессия в КНУ

Зимняя сессия будет проходить дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Семестровый контроль будет проходить с 23 ноября по 15 декабря 2026 года.

В онлайн-формате будут проводиться и зачеты, и экзамены, и защиты курсовых работ и проектов. Такое решение было принято с учетом условий военного положения, а также в целях обеспечения безопасности и объективности оценки.

Графики экзаменов будут утверждаться до начала сессии. Во время предэкзаменационных консультаций преподаватели будут сообщать студентам:

порядок проведения экзаменов;

критерии оценки;

платформы и средства связи;

правила академической добросовестности;

результаты контроля;

информацию о допуске к экзамену.

Из чего будут состоять экзамены

Обязательной составляющей каждого экзамена будет устная часть – собеседование (по программе учебной дисциплины).

Если предусмотрена письменная работа или тестирование, собеседование будет проводиться после их выполнения– отметили в вузе.

На подготовку к ответу во время устного экзамена студенту будет предоставлено не менее 30 минут. Для выполнения заданий в письменной (или письменно-устной) форме предусмотрено не более трех часов.

Общая продолжительность экзамена для академической группы не должна превышать шести часов.

Как студенты будут выполнять письменные задания онлайн

В КНУ рассказали, что письменные задания можно будет выполнять от руки или в электронной форме. При этом студенты будут отправлять готовые работы экзаменатору по электронной почте или загружать на определенную учебную платформу.

Важно, что во время экзамена студенты должны находиться на видеосвязи с включенными камерой и микрофоном.

Вместо обязательной видеотрансляции с двух ракурсов предусмотрена трансляция видеоизображения студента с возможностью осмотра технических устройств, которыми он пользуется– отметили в вузе.

Как будут оцениваться результаты

Перед началом оценки экзаменатор будет проверять личность студента по студенческому билету или другому документу, удостоверяющему личность. Экзамен могут записывать на аудио или видео. Об этом его участников должны предупредить заранее.

Оценку будут выставлять после устного собеседования с учетом его результатов и результатов письменной части (если она предусмотрена).

Если возникнут непредвиденные обстоятельства и технические сбои

Отдельно был урегулирован порядок действий участников сессии в случае технических сбоев.

Если экзамен придется прервать из-за отключения света, потери интернет-соединения или других не зависящих от студента обстоятельств, необходимо в течение дня сообщить об этом (любым доступным способом):

либо преподавателю;

либо старосте;

или администрации факультета или института.

По согласованию с администрацией подразделения студент сможет продолжить сдачу экзамена в другое время, в частности вместе со следующей академической группой– сообщили в вузе.

Такое продление не будет считаться пересдачей. Технические сбои при этом не могут служить основанием для выставления неудовлетворительной оценки.

Из-за каких действий студент может провалить экзамен

Основанием для отстранения студента от экзамена с выставлением оценки "неудовлетворительно" могут стать:

использование посторонних источников информации;

помощь третьих лиц;

умышленное отключение камеры или микрофона.

Экзаменатор будет сообщать о нарушениях администрации соответствующего подразделения. Прерывание связи по не зависящим от студента техническим причинам нарушением не считается.

Можно ли сдавать экзамены офлайн

Для студентов и преподавателей, у которых не будет надлежащих условий или технических средств для участия в экзаменах, КНУ обеспечит возможность сдавать и принимать их онлайн в помещениях учебных корпусов. Для этого можно будет воспользоваться:

аудиториями;

помещениями кафедр;

убежищами;

пунктами несокрушимости.

Пользование такими помещениями будет осуществляться по предварительному согласованию с соответствующим факультетом или учебно-научным институтом. До 20 ноября подразделения должны определить перечень доступных локаций, порядок записи и уведомить об этом студентов и преподавателей.

Ранее мы сообщали, что университеты в Украине должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям зимой.