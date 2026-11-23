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Это позволит возобновить очный учебный процесс в ротационном формате. Об этом сообщил ректор вуза Валерий Копейка в интервью "Интерфаксу".

Возобновят ли в КНУ очное обучение?

Ректор столичного вуза признался: в течение последних пяти лет системной работы по обустройству укрытий не проводилось. Отметим, что Копейка возглавил вуз в конце октября как победитель выборов ректора. Сейчас, по его словам, времени мало, а сделать нужно очень много.

В настоящее время мы проводим аудит укрытий во всех 27 структурных подразделениях и ищем дополнительные помещения, которые можно обустроить под укрытия. Проверяем их вместимость, вентиляцию, наличие резервного питания, воды, отопления и связи. В Красном корпусе уже обустраиваем дополнительное укрытие: переносим архив, что позволит освободить 4–5 аудиторий– рассказал Копейка.

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Также он сообщил, что до 1 марта 2027 года планируют собственными силами и при поддержке спонсоров сделать укрытия максимально пригодными и комфортными для обучения, чтобы возобновить безопасное очное обучение в вузах.

Это позволит организовать обучение для 30% студентов и возобновить очный образовательный процесс в ротационном формате. Если же достичь этой цели не удастся, то, по крайней мере, мы планируем проводить сессии в очном формате– подчеркнул он.

Также Копейка рассказал, что к концу ноября в общежитиях КНУ заработает высокоскоростной Wi-Fi. Кроме того, закупается мебель, проверяются укрытия, а в ряде корпусов уже заменили системы отопления.

Как сейчас учатся студенты КНУ?

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко перешел на дистанционный формат работы. Так вуз будет работать до конца февраля 2027 года.

Причина – ситуация с безопасностью и возможные перебои в электро- и теплоснабжении зимой.