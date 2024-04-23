Міносвіти розробило вимоги до випускників педагогічних вишів

Міністерство освіти і науки розробило проєкт стандарту вищої освіти зі спеціальності "Середня освіта" (за предметними спеціальностями) на рівні бакалавра. Його мета – визначити держвимоги до випускників вишу цієї спеціальності.

На основі стандарту розроблятимуть програми підготовки майбутніх учителів. Деталі читайте далі.

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У МОН оприлюднили вимоги до випускників педагогічних вишів

Стандарт містить загальну характеристику, вимоги до рівня освіти майбутніх учителів та обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня бакалавра.

Документ також містить перелік обов'язкових компетентностей майбутнього педагога, включаючи загальні та фахові компетентності, спільні для всіх предметних спеціальностей.

Окрім того, стандарт унормовує програмні результати навчання – як спільні для всіх предметних спеціальностей, так і окремі для кожної предметної спеціальності.

Документ при цьому містить перелік форм атестації здобувачів вищої освіти тощо.

Зауваження та пропозиції до вищезгаданого проєкту стандарту приймають до 3 травня на електронну адресу svitlana.diducenko@mon.gov.ua.

Результати обговорення повинні розмістити на сайті МОН не пізніше ніж через два тижні після ухвалення рішень за результатами обговорення.

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