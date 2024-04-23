На основе стандарта будут разрабатывать программы подготовки будущих учителей. Детали читайте далее.
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В МОН обнародовали требования к выпускникам педагогических вузов
Стандарт содержит общую характеристику, требования к уровню образования будущих учителей и объем кредитов ЕКТС, необходимый для получения степени бакалавра.
Документ также содержит перечень обязательных компетентностей будущего педагога, включая общие и профессиональные компетентности, общие для всех предметных специальностей.
Кроме того, стандарт нормирует программные результаты обучения – как общие для всех предметных специальностей, так и отдельные для каждой предметной специальности.
Документ при этом содержит перечень форм аттестации соискателей высшего образования и тому подобное.
Замечания и предложения к вышеупомянутому проекту стандарта принимают до 3 мая на электронный адрес svitlana.diducenko@mon.gov.ua.
Результаты обсуждения должны разместить на сайте МОН не позднее чем через две недели после принятия решений по результатам обсуждения.
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- В Государственной службе качества образования Украины увидели значительные риски из-за увеличения количества студентов-мужчин старшего возраста.
- Там считают, что это может негативно повлиять на уровень организации образовательного и управленческого процессов в вузах.
- Результаты исследования свидетельствуют об аномальном увеличении количества вышеупомянутой категории студентов в 2022 году – аж в 19 раз.
- Больше всего – в частных вузах, в обособленных структурных подразделениях ЗВО и в некоторых заведениях государственной формы собственности.