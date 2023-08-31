Війна суттєво "вдарила" по знаннях українських учнів: які предмети "занедбали" найбільше

Від 24 лютого 2022 року Росія знищила понад 1,3 тисячі шкіл в Україні. Ба більше, через війну наші учні отримали чималі прогалини у знаннях.

У доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) наголошують: через війну та обстріли учні в Україні не можуть успішно засвоювати нові знання і навіть забувають вивчене раніше. Так, освітні втрати та розриви є доволі суттєвими.

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Як війна "вдарила" по знаннях українських учнів

Війна так вплинула на навчання українських дітей:

до 57% вчителів повідомляють про погіршення володіння українською мовою учнями;

до 45% – про зниження навичок у математиці;

до 52% – про зниження рівня володіння іноземними мовами.

Лише третина школярів, за даними фонду, може вчитися офлайн. Ще третина учнів навчається у змішаному режимі, інші – онлайн.

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Учні-біженці, які досі за кордоном, поки не мають можливості вивчати предмети українознавчого компонента у країнах перебування. Також у місцевих школах вони стикаються із такими проблеми як мовний бар'єр, перевантаженість систем освіти тощо. Деякі школярі за кордоном взагалі не вчаться, припускають у фонді. І наголошують, що дітям краще відвідувати школи.

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