Війна суттєво "вдарила" по знаннях українських учнів: які предмети "занедбали" найбільше
Джерело:ЮНІСЕФ
Від 24 лютого 2022 року Росія знищила понад 1,3 тисячі шкіл в Україні. Ба більше, через війну наші учні отримали чималі прогалини у знаннях.
У доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) наголошують: через війну та обстріли учні в Україні не можуть успішно засвоювати нові знання і навіть забувають вивчене раніше. Так, освітні втрати та розриви є доволі суттєвими.
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Як війна "вдарила" по знаннях українських учнів
Війна так вплинула на навчання українських дітей:
- до 57% вчителів повідомляють про погіршення володіння українською мовою учнями;
- до 45% – про зниження навичок у математиці;
- до 52% – про зниження рівня володіння іноземними мовами.
Лише третина школярів, за даними фонду, може вчитися офлайн. Ще третина учнів навчається у змішаному режимі, інші – онлайн.Шукаєте дистанційну школу з багаторічним досвідом та професійною командою фахівців? Зверніть увагу на освітню платформу "Оптіма", де школярі отримують доступ до інноваційного авторського матеріалу та постійну підтримку зі сторони менеджерів, вчителів і техвідділу. Школа має понад 7 тисяч успішних випускників, стати одним з яких може і ваша дитина.
Учні-біженці, які досі за кордоном, поки не мають можливості вивчати предмети українознавчого компонента у країнах перебування. Також у місцевих школах вони стикаються із такими проблеми як мовний бар'єр, перевантаженість систем освіти тощо. Деякі школярі за кордоном взагалі не вчаться, припускають у фонді. І наголошують, що дітям краще відвідувати школи.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
- За словами очільника МОН, близько пів мільйона учнів повернуться на очне навчання з 1 вересня.