Война существенно "ударила" по знаниям украинских учеников: какие предметы "запустили" больше всего

С 24 февраля 2022 года Россия уничтожила более 1,3 тысяч школ в Украине. Более того, из-за войны наши ученики получили немалые пробелы в знаниях.

В докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) отмечают: из-за войны и обстрелов ученики в Украине не могут успешно усваивать новые знания и даже забывают изученное ранее. Так, образовательные потери и разрывы достаточно существенны.

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Как война "ударила" по знаниям украинских учеников

Война так повлияла на обучение украинских детей:

до 57% учителей сообщают об ухудшении владения украинским языком учениками;

до 45% – о понижении навыков в математике;

до 52% – о снижении уровня владения иностранными языками.

Только треть школьников, по данным фонда, может учиться офлайн. Еще треть учеников учатся в смешанном режиме, другие – онлайн.

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Ученики-беженцы, которые до сих пор за границей, пока не имеют возможности изучать предметы украиноведческого компонента в странах пребывания. Также в местных школах они сталкиваются с такими проблемами как языковой барьер, перегруженность систем образования и т.д. Некоторые школьники за границей вообще не учатся, предполагают в фонде. И подчеркивают, что детям лучше посещать школы.

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