В докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) отмечают: из-за войны и обстрелов ученики в Украине не могут успешно усваивать новые знания и даже забывают изученное ранее. Так, образовательные потери и разрывы достаточно существенны.
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Как война "ударила" по знаниям украинских учеников
Война так повлияла на обучение украинских детей:
- до 57% учителей сообщают об ухудшении владения украинским языком учениками;
- до 45% – о понижении навыков в математике;
- до 52% – о снижении уровня владения иностранными языками.
Только треть школьников, по данным фонда, может учиться офлайн. Еще треть учеников учатся в смешанном режиме, другие – онлайн.
Ученики-беженцы, которые до сих пор за границей, пока не имеют возможности изучать предметы украиноведческого компонента в странах пребывания. Также в местных школах они сталкиваются с такими проблемами как языковой барьер, перегруженность систем образования и т.д. Некоторые школьники за границей вообще не учатся, предполагают в фонде. И подчеркивают, что детям лучше посещать школы.
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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.
- По словам главы МОН, около полумиллиона учеников вернутся на очную учебу с 1 сентября.