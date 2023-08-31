У доповіді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) наголошують: через війну та обстріли учні в Україні не можуть успішно засвоювати нові знання і навіть забувають вивчене раніше. Так, освітні втрати та розриви є доволі суттєвими.

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Як війна "вдарила" по знаннях українських учнів

Війна так вплинула на навчання українських дітей:

  • до 57% вчителів повідомляють про погіршення володіння українською мовою учнями;
  • до 45% – про зниження навичок у математиці;
  • до 52% – про зниження рівня володіння іноземними мовами.

Лише третина школярів, за даними фонду, може вчитися офлайн. Ще третина учнів навчається у змішаному режимі, інші – онлайн.

Учні-біженці, які досі за кордоном, поки не мають можливості вивчати предмети українознавчого компонента у країнах перебування. Також у місцевих школах вони стикаються із такими проблеми як мовний бар'єр, перевантаженість систем освіти тощо. Деякі школярі за кордоном взагалі не вчаться, припускають у фонді. І наголошують, що дітям краще відвідувати школи.

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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні

  • Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
  • Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
  • Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
  • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
  • Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
  • За словами очільника МОН, близько пів мільйона учнів повернуться на очне навчання з 1 вересня.