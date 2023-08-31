Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що в Україні до початку нового навчального року обладнали укриття у 76% навчальних закладах. Робота триває.

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Скільки шкіл готові до нового навчального року

Укриття облаштовують за кошти держсубвенції та місцевих бюджетів.

За словами очільника МОН, в Україні близько семи тисяч укриттів ще потрібно побудувати.

З них дві тисячі укриттів – це лінія, де ми сьогодні будувати не будемо, бо не передбачаємо можливості виходу дітей на очне навчання. Це навчальні заклади, які знаходяться від нуля до 50 кілометрів від лінії зіткнення,

– уточнив посадовець.

Він раніше розповідав також, що 1 вересня на очне навчання в Україні має повернутися пів мільйона учнів.

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