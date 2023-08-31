Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что в Украине к началу нового учебного года оборудовали укрытие в 76% учебных заведений. Работа продолжается.

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Сколько школ готовы к новому учебному году

Укрытия обустраивают за счет средств госсубвенции и местных бюджетов.

По словам главы МОН, в Украине около семи тысяч укрытий еще предстоит построить.

Из них две тысячи укрытий – это линия, где мы сегодня строить не будем, потому что не предполагаем возможность выхода детей на очное обучение. Это учебные заведения, которые находятся от нуля до 50 километров от линии соприкосновения.

– уточнил чиновник.

Он ранее рассказывал также, что 1 сентября на очное обучение в Украине должно вернуться полмиллиона учеников.

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Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине