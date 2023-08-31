Читайте Профильная школа, новые учебники и поиск денег: как МОН будет осуществлять реформу НУШ
Сколько школ готовы к новому учебному году
Укрытия обустраивают за счет средств госсубвенции и местных бюджетов.
По словам главы МОН, в Украине около семи тысяч укрытий еще предстоит построить.
Из них две тысячи укрытий – это линия, где мы сегодня строить не будем, потому что не предполагаем возможность выхода детей на очное обучение. Это учебные заведения, которые находятся от нуля до 50 километров от линии соприкосновения.
– уточнил чиновник.
Он ранее рассказывал также, что 1 сентября на очное обучение в Украине должно вернуться полмиллиона учеников.
Смотрите также Безопасность диктует условия: в каком формате будут работать школы Украины
Как будут учиться ученики с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.
- По словам главы МОН, около полумиллиона учеников вернутся на очную учебу с 1 сентября.