Україна взаємно із сусідньою країною визнаватимуть документи про освіту

Україна та Румунія взаємно визнаватимуть документи про освіту. Відповідне рішення схвалив український уряд.

Так, 14 лютого під час засідання Кабміну схвалили проєкт розпорядження КМУ "Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про взаємне визнання документів про освіту".

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Україна та Румунія визнаватимуть документи про освіту

Відповідно до угоди Україна та Румунія визнаватимуть документи про здобуту освіту за різними рівнями, які видані у цих країнах. А також документи про періоди навчання.

Однак мовиться про документи про освіту, видані визнаними акредитованими закладами освіти обох держав відповідно до їхнього чинного законодавства.

Серед зацікавлених сторін – вступники до вишів, студенти, аспіранти, працівники різних сфер діяльності.

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