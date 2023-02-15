Так, 14 февраля во время заседания Кабмина был одобрен проект распоряжения КМУ "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о взаимном признании документов об образовании".

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Украина и Румыния будут признавать документы по образованию

В соответствии с соглашением Украина и Румыния будут признавать документы о полученном образовании по разным уровням, изданным в этих странах. А также документы о периодах обучения.

Однако говорится о документах об образовании, выданные признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств в соответствии с их действующим законодательством.

Среди заинтересованных сторон – поступающие в вузы, студенты, аспиранты, работники разных сфер деятельности.

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