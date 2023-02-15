Так, 14 февраля во время заседания Кабмина был одобрен проект распоряжения КМУ "О подписании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о взаимном признании документов об образовании".
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Украина и Румыния будут признавать документы по образованию
В соответствии с соглашением Украина и Румыния будут признавать документы о полученном образовании по разным уровням, изданным в этих странах. А также документы о периодах обучения.
Однако говорится о документах об образовании, выданные признанными аккредитованными учебными заведениями обоих государств в соответствии с их действующим законодательством.
Среди заинтересованных сторон – поступающие в вузы, студенты, аспиранты, работники разных сфер деятельности.
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Признают ли польские вузы результаты украинского ВНО
- В Польше признают аттестаты по окончании украинского 9 класса. Как и результаты ВНО.
- Следовательно, по результатам ВНО украинских абитуриентов могут отнести к польским ЗВО.
- Также поляки рассматривают возможность включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов.
- Также в Украине работают над механизмом признания и зачисления результатов польской матуры (выпускных экзаменов) при поступлении в украинские вузы.
- Что интересно, польский язык планируют включить в список предметов ВНО.