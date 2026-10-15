Частина предметів буде у пріоритеті: як вчитимуться учні під час тривалих повітряних тривог

Уряд України ухвалив рішення щодо організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Так, кожна школа самостійно визначатиме модель навчання з урахуванням безпекової ситуації, місткості та облаштування укриття.

Уроки можуть відбуватися в класах, укриттях або поєднувати очний і дистанційний формати. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Кабміну Сергій Корецький.

Як вчитимуться школярі під час тривог

Громади при цьому повинні допомогти закладам освіти адаптувати освітній процес до безпекових викликів. Зокрема, опрацювати можливість використання інших облаштованих укриттів для проведення навчання.

Батьки мають заздалегідь знати, як відбуватиметься навчання, мати можливість планувати свій день, тому розклади повинні бути гнучкими, а формати навчання – прогнозованими.

Якщо укриття не дозволяє очно провести всі заняття, пріоритет надається предметам математичної, природничої, мовно-літературної, громадянської та історичної освітніх галузей. Інші предмети за потреби можна вивчати дистанційно,

– розповів очільник уряду.

І додав, що укриття шкіл, які працюють очно, повинні бути придатними для тривалого перебування дітей. Там мають бути навчальні місця, освітлення, резервне живлення, інтернет і належні санітарні умови.

МОН щомісяця відстежуватиме виконання рішення.

Безпека дітей і педагогів залишається безумовним пріоритетом. Під час повітряної тривоги перебування в укритті обов'язкове,

– резюмував Корецький.