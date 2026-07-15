Скільки учнів на Закарпатті здобувають освіту угорською мовою

На сьогодні на Закарпатті 12 975 учнів здобувають освіту угорською мовою. Вчаться вони у 91 закладі освіти.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Укрінформ.

Скільки учнів здобувають освіту угорською мовою на Закарпатті

Омбудсмен розповів, що з Уповноваженим з основоположних прав Угорщини Імре Югазом обговорив захист прав угорської національної меншини та євроінтеграцію України. І додав, що за перше півріччя 2026 року його команда здійснила 63 моніторингові візити у сфері захисту прав нацменшин.

Також, за його словами, торік його Офіс отримав 27 скарг щодо порушень прав нацменшини. Дві скарги були від представників угорської. Порушені права поновили. Але вони не стосувалися порушень мовних або культурних прав, а мобілізації.

Лубінець при цьому назвав візит угорського омбудсмана "історичним". І заявив, що Україна дотримується всіх найкращих принципів захисту прав людини.

Якими мовами навчаються учні в Україні

Недавно Слово і діло розповідало, яка ситуація в Україні зі школами, де навчання триває неукраїнською мовою.

В Україні статус мови нацменшини зараз мають 17 мов. Це болгарська, гагаузька, іврит, їдиш, караїмська, кримськотатарська, кримчацька, німецька, новогрецька, польська, ромська, румейська, румунська, словацька, угорська, урумська, чеська. Російську позбавили цього статусу.

За понад 10 років у нашій державі майже зникли російськомовні школи. А от мови офіційних нацменшин зберегли позиції.

Саме угорська мова є найпопулярнішою мовою нацменшин у школах нашої держави у цьому навчальному році. Хоча кількість шкіл з цією мовою викладання трохи скоротилася. За даними видання, зараз в Україні діє 65 угорськомовних шкіл і ще 26, де навчання також триває українською.

Польськомовні школи поступово переходять на змішаний українсько-польський формат викладання.