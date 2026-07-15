Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Укринформ".

Сколько учеников получают образование на венгерском языке в Закарпатье

Омбудсмен рассказал, что с Уполномоченным по основным правам Венгрии Имре Югазом обсудил защиту прав венгерского национального меньшинства и евроинтеграцию Украины. И добавил, что за первое полугодие 2026 года его команда осуществила 63 мониторинговых визита в сфере защиты прав национальных меньшинств.

Кроме того, по его словам, в прошлом году его Офис получил 27 жалоб на нарушения прав национальных меньшинств. Две жалобы поступили от представителей венгерского меньшинства. Нарушенные права были восстановлены. Однако они касались не нарушений языковых или культурных прав, а мобилизации.

Лубинец при этом назвал визит венгерского омбудсмена "историческим". И заявил, что Украина придерживается всех лучших принципов защиты прав человека.

На каких языках учатся школьники в Украине

Недавно "Слово и дело" рассказывало о ситуации в Украине со школами, где обучение ведется на языке, отличном от украинского.

В Украине статус языка национального меньшинства сейчас имеют 17 языков. Это болгарский, гагаузский, иврит, идиш, караимский, крымскотатарский, крымчацкий, немецкий, новогреческий, польский, ромский, румейский, румынский, словацкий, венгерский, урумский, чешский. Русский язык лишили этого статуса.

За более чем 10 лет в нашей стране почти исчезли русскоязычные школы. А вот языки официальных национальных меньшинств сохранили свои позиции.

Именно венгерский язык является самым популярным языком национальных меньшинств в школах нашей страны в этом учебном году. Хотя количество школ с этим языком преподавания немного сократилось. По данным издания, сейчас в Украине действует 65 венгерскоязычных школ и еще 26, где обучение также ведется на украинском языке.

Польскоязычные школы постепенно переходят на смешанный украинско-польский формат преподавания.