Навчання стане ще цікавішим: українську літературу тепер можна вивчати у коміксах

10 листопада 2022 , 11:55
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Джерело:

НУШ

В Україні триває навчання у закладах освіти, попри повномасштабну війну з Росією. Школярі вчаться очно, онлайн та змішано в залежності від безпекової ситуації.

Тож для учнів частково адаптовують процес навчання. Також намагаються зробити процес здобуття освіти цікавішим.

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В Україні створили літературні комікси 

Так, для учнів та вчителів створили комікси за відомими творами української літератури.

Співвласниці проєкту Ольга Ходацька та Надія Грачова переконані: вони допоможуть популяризувати українську літературу, розвинути читацьку культуру й пам'ять.

Учителі можуть використовувати комікс як дидактично-ілюстративний матеріал на уроках української літератури.

На сторінках мальопису представлені такі твори:

  • героїчна поема "Слово про похід Ігорів";
  • поема "Катерина" Тараса Шевченка;
  • історична повість "Захар Беркут" Івана Франка;
  • драма-феєрія "Лісова пісня" Лесі Українки;
  • соціально-побутова повість "Кайдашева сім’я" Івана Нечуя-Левицького.

Комікси містять базову інформацію ("паспорт твору"), допомагають з історичним контекстом, персонажами та ідейною складовою. За QR-кодами читачі можуть перейти до текстів самих творів.

Освітній проєкт "Українська література в коміксах" реалізували за підтримки Українського культурного фонду.

Завантажити повний комікс можна за посиланням.

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Як працюють школи в Україні

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 7 листопада навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. У них вчиться близько 4 мільйонів учнів.

Шкарлет уточнив також, як працюють школи в Україні:

  • майже 3,2 тисячі – очно;
  • понад 6,1 тисячі – онлайн;
  • близько 3,5 тисячі – змішано.

Загалом у школах України вчиться понад 3,9 мільйона учнів. З них:

  • очно – майже 850 тисяч;
  • дистанційно – понад 2,1 мільйона;
  • змішано – близько 950 тисяч.

Також у школах функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчиться понад 32 тисячі учнів з особливими потребами.

У школах України також здобуває освіту майже 165 тисяч учнів-переселенців. При цьому майже 100 тисяч школярів із тимчасово окупованих територій.

Автор: Марія Волошин