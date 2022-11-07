Він розповів, як працює під час відключень світла. А також про те, наскільки війна впливає на рівень знань дітей.

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Як вчаться діти, якщо немає світла

Павло Віктор, який працює в Одесі, вже зіштовхувався із переривання уроків. Через те, що його учням вимикають світло в різний час, він до кожного має індивідуальний підхід.

Коли повітряна тривога, ми уроки перериваємо, але в записі діти додивляться їх до кінця,

– уточнив вчитель.

Він додав, що коли зв'язок переривається, записує урок до кінця, вже без дітей. Якщо лунає повітряна тривога, ховаються. Потім діти додивляються урок і роблять домашнє завдання.

За словами Павла Віктора, тести та домашні завдання він завантажує до платформи Classroom. Через неї потім і перевіряє результати учнів. Коли учні мають світло, тоді вони виконують завдання. Система зберігає їх результати, які потім бачить вчитель. Після перевірки завдань оцінки він переносить до електронного журналу. Контрольні роботи, додає Віктор, можна проводити, якщо це онлайн-тести.

Як змінився рівень знань дітей під час війни

За час дистанційного навчання рівень знань учнів знизився, уточнює вчитель. Він стверджує, що батькам важливо пояснити важливість навчання для майбутнього життя дитини та стимулювати її.

Від того, чи буде дитина навчатися, залежить її майбутнє. Також те, чи знайде вона хорошу роботу. Треба навчити її, що в будь-який момент, коли є світло або коли дитина має час, його варто витрачати на навчання, а не на розваги,

– наголосив Павло Віктор.

Що відомо про Павла Віктора

Павло Віктор викладає фізику в Рішельєвському ліцеї.

Також він знімає відео для ютуб-каналу.

Так, у доступній формі та на прикладах пояснює свій предмет.

Наразі на канал підписались майже мільйон користувачів, а відео сумарно мають понад 62 млн переглядів.

Минулого року Павло Віктор переміг на всеукраїнському конкурсі Global Teacher Prize Ukraine 2021 у номінації "Вибір українців".

Також потрапив до списку 50 найкращих вчителів країни.

У 2009 він отримав звання "Заслужений учитель України".

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