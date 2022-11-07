Он рассказал, как работает при отключениях света. А также о том, как война влияет на уровень знаний детей.

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Как учатся дети, если нет света

Павел Виктор, работающий в Одессе, уже сталкивался с прерыванием уроков. Так как его ученикам выключают свет в разное время, он к каждому подходит индивидуально.

Когда воздушная тревога, мы уроки прерываем, но в записи дети досмотрят их до конца,

– уточнил учитель.

Он добавил, что когда связь прерывается, записывает урок до конца уже без детей. Если раздается воздушная тревога, прячутся. Затем дети досматривают урок и делают домашнее задание.

По словам Павла Виктора, тесты и домашние задания он загружает в платформу Classroom. Через нее потом и проверяет результаты учащихся. Когда у учеников есть свет, они выполняют задания. Система сохраняет их результаты, которые потом видит учитель. После проверки задач оценки он переносит в электронный журнал. Контрольные работы, добавляет Виктор, можно проводить, если это онлайн-тесты.

Как изменился уровень знаний детей во время войны

За время дистанционного обучения уровень знаний учащихся снизился, уточняет учитель. Он утверждает, что родителям важно объяснить важность обучения для будущей жизни ребенка и стимулировать его.

От того, будет ли ребенок учиться, зависит его будущее. Также то, найдет ли он хорошую работу. Надо научить его, что в любой момент, когда есть свет или когда ребенок имеет время, его следует тратить на обучение, а не на развлечения,

– подчеркнул Павел Виктор.

Что известно о Павле Викторе

Павел Виктор преподает физику в Ришельевском лицее.

Также он снимает видео для ютуб-канала.

Так, в доступной форме и на примерах объясняет свой предмет.

Сейчас на канал подписалось около миллиона пользователей, а видео суммарно имеют более 62 млн просмотров.

В прошлом году Павел Виктор победил на всеукраинском конкурсе Global Teacher Prize Ukraine 2021 в номинации "Выбор украинцев".

Также попал в список 50 лучших учителей страны.

В 2009 году он получил звание "Заслуженный учитель Украины".

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