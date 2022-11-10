Учеба станет еще более интересной: украинскую литературу теперь можно изучать в комиксах
Источник:НУШ
В Украине продолжается обучение в учебных заведениях, несмотря на полномасштабную войну с Россией. Школьники учатся очно, онлайн и смешанно в зависимости от ситуации.
Для учащихся частично адаптируют процесс обучения. Также пытаются сделать процесс получения образования более интересным.
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В Украине создали литературные комиксы
Так, для учеников и учителей создали комиксы по известным произведениям украинской литературы.
Совладелицы проекта Ольга Ходацкая и Надежда Грачева убеждены: они помогут популяризировать украинскую литературу, развить читательскую культуру и память.
Учителя могут использовать комикс как дидактически иллюстративный материал на уроках украинской литературы.
На страницах живописи представлены следующие произведения:
- героическая поэма "Слово о походе Игорев";
- поэма "Екатерина" Тараса Шевченко;
- историческая повесть "Захар Беркут" Ивана Франко;
- драма-феерия "Лесная песня" Леси Украинки;
- социально-бытовая повесть "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого.
Комиксы содержат базовую информацию ("паспорт произведения"), помогают с историческим контекстом, персонажами и идейной составляющей. По QR кодам читатели могут перейти к текстам самих произведений.
Образовательный проект "Украинская литература в комиксах" был реализован при поддержке Украинского культурного фонда.
Загрузить полный комикс можно по ссылке .
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Как работают школы в Украине
Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на 7 ноября обучение длится почти в 13 тысячах школ. У них учится около 4 миллионов учащихся.
Шкарлетт уточнил также, как работают школы в Украине:
- почти 3,2 тысячи – очно;
- более 6,1 тысяч – онлайн;
- около 3,5 тысяч – смешано.
Всего в школах Украины учится более 3,9 миллионов учеников. Из них:
- очно – почти 850 тысяч;
- дистанционно – более 2,1 миллиона;
- смешано – около 950 тысяч.
Также в школах работает более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учится более 32 тысяч учеников с особыми потребностями.
В школах Украины также получает образование около 165 тысяч учащихся-переселенцев. При этом около 100 тысяч школьников с временно оккупированных территорий.