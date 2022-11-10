Тож для учнів частково адаптовують процес навчання. Також намагаються зробити процес здобуття освіти цікавішим.
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В Україні створили літературні комікси
Так, для учнів та вчителів створили комікси за відомими творами української літератури.
Співвласниці проєкту Ольга Ходацька та Надія Грачова переконані: вони допоможуть популяризувати українську літературу, розвинути читацьку культуру й пам'ять.
Учителі можуть використовувати комікс як дидактично-ілюстративний матеріал на уроках української літератури.
На сторінках мальопису представлені такі твори:
- героїчна поема "Слово про похід Ігорів";
- поема "Катерина" Тараса Шевченка;
- історична повість "Захар Беркут" Івана Франка;
- драма-феєрія "Лісова пісня" Лесі Українки;
- соціально-побутова повість "Кайдашева сім’я" Івана Нечуя-Левицького.
Комікси містять базову інформацію ("паспорт твору"), допомагають з історичним контекстом, персонажами та ідейною складовою. За QR-кодами читачі можуть перейти до текстів самих творів.
Освітній проєкт "Українська література в коміксах" реалізували за підтримки Українського культурного фонду.
Завантажити повний комікс можна за посиланням.
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Як працюють школи в Україні
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 7 листопада навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. У них вчиться близько 4 мільйонів учнів.
Шкарлет уточнив також, як працюють школи в Україні:
- майже 3,2 тисячі – очно;
- понад 6,1 тисячі – онлайн;
- близько 3,5 тисячі – змішано.
Загалом у школах України вчиться понад 3,9 мільйона учнів. З них:
- очно – майже 850 тисяч;
- дистанційно – понад 2,1 мільйона;
- змішано – близько 950 тисяч.
Також у школах функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчиться понад 32 тисячі учнів з особливими потребами.
У школах України також здобуває освіту майже 165 тисяч учнів-переселенців. При цьому майже 100 тисяч школярів із тимчасово окупованих територій.