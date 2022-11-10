Тож для учнів частково адаптовують процес навчання. Також намагаються зробити процес здобуття освіти цікавішим.

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В Україні створили літературні комікси

Так, для учнів та вчителів створили комікси за відомими творами української літератури.

Співвласниці проєкту Ольга Ходацька та Надія Грачова переконані: вони допоможуть популяризувати українську літературу, розвинути читацьку культуру й пам'ять.

Учителі можуть використовувати комікс як дидактично-ілюстративний матеріал на уроках української літератури.

На сторінках мальопису представлені такі твори:

героїчна поема "Слово про похід Ігорів";

поема "Катерина" Тараса Шевченка;

історична повість "Захар Беркут" Івана Франка;

драма-феєрія "Лісова пісня" Лесі Українки;

соціально-побутова повість "Кайдашева сім’я" Івана Нечуя-Левицького.

Комікси містять базову інформацію ("паспорт твору"), допомагають з історичним контекстом, персонажами та ідейною складовою. За QR-кодами читачі можуть перейти до текстів самих творів.

Освітній проєкт "Українська література в коміксах" реалізували за підтримки Українського культурного фонду.

Завантажити повний комікс можна за посиланням.

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Як працюють школи в Україні

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що станом на 7 листопада навчання триває у майже 13 тисячах шкіл. У них вчиться близько 4 мільйонів учнів.