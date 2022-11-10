Для учащихся частично адаптируют процесс обучения. Также пытаются сделать процесс получения образования более интересным.

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В Украине создали литературные комиксы

Так, для учеников и учителей создали комиксы по известным произведениям украинской литературы.

Совладелицы проекта Ольга Ходацкая и Надежда Грачева убеждены: они помогут популяризировать украинскую литературу, развить читательскую культуру и память.

Учителя могут использовать комикс как дидактически иллюстративный материал на уроках украинской литературы.

На страницах живописи представлены следующие произведения:

  • героическая поэма "Слово о походе Игорев";
  • поэма "Екатерина" Тараса Шевченко;
  • историческая повесть "Захар Беркут" Ивана Франко;
  • драма-феерия "Лесная песня" Леси Украинки;
  • социально-бытовая повесть "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого.

Комиксы содержат базовую информацию ("паспорт произведения"), помогают с историческим контекстом, персонажами и идейной составляющей. По QR кодам читатели могут перейти к текстам самих произведений.

Образовательный проект "Украинская литература в комиксах" был реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Загрузить полный комикс можно по ссылке .

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Как работают школы в Украине

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на 7 ноября обучение длится почти в 13 тысячах школ. У них учится около 4 миллионов учащихся.

Шкарлетт уточнил также, как работают школы в Украине:

  • почти 3,2 тысячи – очно;
  • более 6,1 тысяч – онлайн;
  • около 3,5 тысяч – смешано.

Всего в школах Украины учится более 3,9 миллионов учеников. Из них:

  • очно – почти 850 тысяч;
  • дистанционно – более 2,1 миллиона;
  • смешано – около 950 тысяч.

Также в школах работает более 25 тысяч инклюзивных классов. Там учится более 32 тысяч учеников с особыми потребностями.

В школах Украины также получает образование около 165 тысяч учащихся-переселенцев. При этом около 100 тысяч школьников с временно оккупированных территорий.