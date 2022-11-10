Для учащихся частично адаптируют процесс обучения. Также пытаются сделать процесс получения образования более интересным.

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В Украине создали литературные комиксы

Так, для учеников и учителей создали комиксы по известным произведениям украинской литературы.

Совладелицы проекта Ольга Ходацкая и Надежда Грачева убеждены: они помогут популяризировать украинскую литературу, развить читательскую культуру и память.

Учителя могут использовать комикс как дидактически иллюстративный материал на уроках украинской литературы.

На страницах живописи представлены следующие произведения:

героическая поэма "Слово о походе Игорев";

поэма "Екатерина" Тараса Шевченко;

историческая повесть "Захар Беркут" Ивана Франко;

драма-феерия "Лесная песня" Леси Украинки;

социально-бытовая повесть "Кайдашева семья" Ивана Нечуя-Левицкого.

Комиксы содержат базовую информацию ("паспорт произведения"), помогают с историческим контекстом, персонажами и идейной составляющей. По QR кодам читатели могут перейти к текстам самих произведений.

Образовательный проект "Украинская литература в комиксах" был реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

Загрузить полный комикс можно по ссылке .

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Как работают школы в Украине

Глава Минобразования Сергей Шкарлет сообщил, что по состоянию на 7 ноября обучение длится почти в 13 тысячах школ. У них учится около 4 миллионов учащихся.