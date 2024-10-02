Як з 1 вересня 2025 року вчитимуться українські учні, які перебувають за кордоном

Міносвіти затвердило зміни на новий 2025-2026 навчальний рік. Вони будуть стосуватися дистанційної освіти.

Міністерство видало наказ про затвердження Змін до деяких нормативно-правових документів МОН. Зміни очікують на дистанційну освіту, у тому числі на навчання дітей, що перебувають за межами Батьківщини.

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Які зміни чекають на українську освіту для дітей за кордоном

З 1 вересня наступного року, школярі, що перебувають за кордоном, зможуть навчатися в українській системі освіти на сімейній, екстернатній формі, також в дистанційних класах з українознавчим компонентом.

Однак, не передбачене одночасне навчання за повною програмою в українській школі та іноземній.

У Міністерстві розповіли про переваги такого навчання:

зручний для учня розклад, який не перетинається з розкладом у школі в країні перебування; навчання за модифікованими програмами з українознавчим компонентом. Розробки матеріалів підготував Український інститут розвитку освіти та зробив доступним для загалу; оцінки з інших предметів будуть перераховуватись. Для цього підготували рекомендації для педагогів по 26 країнах; розпочату підготовку вчителів, орієнтовану на провідні методики викладання. У тому числі як працювати з матеріалами скороченої програми з українознавчим компонентом.

Більш детально! Діти за кордоном зможуть вивчати українознавчі предмети за новими матеріалами.

Кому рекомендований українознавчий компонент

Українознавчий компонент рекомендований для:

дітей, що перебувають за кордом;

з тимчасово окупованих територій;

учнів, що навчаються на сімейній, індивідуальній чи патронажній, формі;

учнів що прагнуть надолужити освітні втрати.

Для учителів, які працюватимуть за скороченою програмою, передбачене окреме оплачуване педагогічне навантаження.

Сьогодні в Україні налічується 148 шкіл, які мають навчання з українознавчим компонентом, але не в усіх регіонах. Батьки можуть самостійно обрати школу з наведених, де є відповідні класи.