Як з 1 вересня 2025 року вчитимуться українські учні, які перебувають за кордоном
Джерело:Міністерство освіти і науки
Міносвіти затвердило зміни на новий 2025-2026 навчальний рік. Вони будуть стосуватися дистанційної освіти.
Міністерство видало наказ про затвердження Змін до деяких нормативно-правових документів МОН. Зміни очікують на дистанційну освіту, у тому числі на навчання дітей, що перебувають за межами Батьківщини.
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Які зміни чекають на українську освіту для дітей за кордоном
З 1 вересня наступного року, школярі, що перебувають за кордоном, зможуть навчатися в українській системі освіти на сімейній, екстернатній формі, також в дистанційних класах з українознавчим компонентом.
Однак, не передбачене одночасне навчання за повною програмою в українській школі та іноземній.
У Міністерстві розповіли про переваги такого навчання:
- зручний для учня розклад, який не перетинається з розкладом у школі в країні перебування;
- навчання за модифікованими програмами з українознавчим компонентом. Розробки матеріалів підготував Український інститут розвитку освіти та зробив доступним для загалу;
- оцінки з інших предметів будуть перераховуватись. Для цього підготували рекомендації для педагогів по 26 країнах;
- розпочату підготовку вчителів, орієнтовану на провідні методики викладання. У тому числі як працювати з матеріалами скороченої програми з українознавчим компонентом.
Більш детально! Діти за кордоном зможуть вивчати українознавчі предмети за новими матеріалами.
Кому рекомендований українознавчий компонент
Українознавчий компонент рекомендований для:
- дітей, що перебувають за кордом;
- з тимчасово окупованих територій;
- учнів, що навчаються на сімейній, індивідуальній чи патронажній, формі;
- учнів що прагнуть надолужити освітні втрати.
Для учителів, які працюватимуть за скороченою програмою, передбачене окреме оплачуване педагогічне навантаження.
Сьогодні в Україні налічується 148 шкіл, які мають навчання з українознавчим компонентом, але не в усіх регіонах. Батьки можуть самостійно обрати школу з наведених, де є відповідні класи.