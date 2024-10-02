Министерство издало приказ об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые документы МОН. Изменения ожидают на дистанционное образование, в том числе на обучение детей, находящихся за пределами Родины.

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Какие изменения ждут украинское образование для детей за рубежом

С 1 сентября следующего года, школьники, находящиеся за рубежом, смогут учиться в украинской системе образования на семейной, экстернатной форме, также в дистанционных классах с украиноведческим компонентом.

Однако, не предусмотрено одновременное обучение по полной программе в украинской школе и иностранной.

В Министерстве рассказали о преимуществах такого обучения:

удобное для ученика расписание, которое не пересекается с расписанием в школе в стране пребывания; обучение по модифицированным программам с украиноведческим компонентом. Разработки материалов подготовил Украинский институт развития образования и сделал доступным для общественности; оценки по другим предметам будут пересчитываться. Для этого подготовили рекомендации для педагогов по 26 странам; начатую подготовку учителей, ориентированную на ведущие методики преподавания. В том числе как работать с материалами сокращенной программы с украиноведческим компонентом.

Более подробно! Дети за рубежом смогут изучать украиноведческие предметы по новым материалам.

Кому рекомендован украиноведческий компонент

Украиноведческий компонент рекомендован для:

детей, находящихся за границей;

с временно оккупированных территорий;

учеников, обучающихся на семейной, индивидуальной или патронажной, форме;

учеников стремящихся наверстать образовательные потери.

Для учителей, которые будут работать по сокращенной программе, предусмотрена отдельная оплачиваемая педагогическая нагрузка.

Сегодня в Украине насчитывается 148 школ, которые имеют обучение с украиноведческим компонентом, но не во всех регионах. Родители могут самостоятельно выбрать школу из приведенных, где есть соответствующие классы.