Говорится об учебных материалах по украинскому языку, литературе, истории Украины и географии. Подробнее об этом рассказали в телеграмм-канале МОН.

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Интересно знать! Сокращенная образовательная программа по украиноведческому компоненту – это программа для детей, которые очно учатся за рубежом и одновременно дистанционно получают образование в Украине. Министерство образования и науки Украины внедряет обучение по украиноведческому компоненту, по которой дети могут изучать только те предметы, которых нет в иностранной школе, чтобы уменьшить учебную нагрузку на учащихся.

Что содержат учебные материалы

Предложенные материалы содержат видеоуроки, тесты, упражнения и проектные задания, которые способствуют качественному дистанционному обучению. Ученики могут просматривать видео в асинхронном формате, если пропустили занятия.

Кто может пользоваться данным учебным контентом:

учителя, которые преподают дистанционно по полной программе;

ученики, которые учатся как на институциональной (очная и дистанционная), так и на индивидуальной (семейная, экстернатная, патронаж) форме получения образования;

ученики, которые находятся на временно оккупированных территориях и вынуждены самостоятельно готовиться к итоговому оцениванию или поступлению в учреждения высшего образования;

родители, которые самостоятельно организуют образовательный процесс для своих детей;

участники образовательного процесса, которые работают над наверстыванием образовательных потерь и разрывов.

Учебные материалы с 5 по 11 классы прошли надлежащие экспертизы и размещены на платформе Всеукраинская школа онлайн.

Всего в Украине насчитывается 148 школ с украиноведческим компонентом