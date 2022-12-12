Робота триває: скільки закладів освіти в Україні можуть прийняти дітей на очне навчання

Станом на 12 грудня в Україні оглянули понад 26,5 тисячі навчальних закладів на наявність надійних укриттів. А це 95% з усіх.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що майже 70% з перевірених закладів мають надійні сховища. Так, готові приймати дітей на очне навчання.

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Скільки навчальних закладів мають укриття

Зокрема, укриття облаштовані у:

дитячих садках – 56,1 %;

школах – 74,7 %;

училищах – 94,78 %;

вишах – 87,8 %.

Надійні укриття в інших закладах освіти продовжують облаштовувати.

Скільки закладів освіти – в окупації

У МОН також розповіли, що після повномасштабного вторгнення Росії понад дві тисячі шкіл і дитсадків в Україні опинились в окупації.

Зокрема така кількість шкіл в областях:

Херсонська – 357;

Запорізька – 267;

Луганська – 252;

Донецька область – 156;

Харківська – 10;

Миколаївська – 2.

Така кількість дитсадків:

Херсонська – 429;

Луганська – 270;

Запорізька – 211;

Донецька – 163;

Харківська – 9;

Миколаївська – 1.

Також, за даними Міносвіти, 174 дитсадки залишаються прихистком для переселенців.

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Як вчаться школярі в Україні

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні:

близько 8,2 тисячі шкіл працюють очно та змішано;

майже 4,7 тисячі – онлайн.

В українських школах вчиться майже 4 мільйони учнів. При цьому:

офлайн – понад 1 мільйон;

змішано – майже 1,2 мільйона;

онлайн – майже 1,8 мільйона.

До слова, у школах нашої держави функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчаться майже 40 тисяч учнів з особливими потребами.

Також, за словами очільника МОН, понад 166 тисяч школярів-переселенців та майже 90 тисяч – із ТОТ – вчаться у школах України.