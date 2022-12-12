Робота триває: скільки закладів освіти в Україні можуть прийняти дітей на очне навчання
Станом на 12 грудня в Україні оглянули понад 26,5 тисячі навчальних закладів на наявність надійних укриттів. А це 95% з усіх.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що майже 70% з перевірених закладів мають надійні сховища. Так, готові приймати дітей на очне навчання.
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Скільки навчальних закладів мають укриття
Зокрема, укриття облаштовані у:
- дитячих садках – 56,1 %;
- школах – 74,7 %;
- училищах – 94,78 %;
- вишах – 87,8 %.
Надійні укриття в інших закладах освіти продовжують облаштовувати.
Скільки закладів освіти – в окупації
У МОН також розповіли, що після повномасштабного вторгнення Росії понад дві тисячі шкіл і дитсадків в Україні опинились в окупації.
Зокрема така кількість шкіл в областях:
- Херсонська – 357;
- Запорізька – 267;
- Луганська – 252;
- Донецька область – 156;
- Харківська – 10;
- Миколаївська – 2.
Така кількість дитсадків:
- Херсонська – 429;
- Луганська – 270;
- Запорізька – 211;
- Донецька – 163;
- Харківська – 9;
- Миколаївська – 1.
Також, за даними Міносвіти, 174 дитсадки залишаються прихистком для переселенців.
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Як вчаться школярі в Україні
Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні:
- близько 8,2 тисячі шкіл працюють очно та змішано;
- майже 4,7 тисячі – онлайн.
В українських школах вчиться майже 4 мільйони учнів. При цьому:
- офлайн – понад 1 мільйон;
- змішано – майже 1,2 мільйона;
- онлайн – майже 1,8 мільйона.
До слова, у школах нашої держави функціонує понад 25 тисяч інклюзивних класів. Там вчаться майже 40 тисяч учнів з особливими потребами.
Також, за словами очільника МОН, понад 166 тисяч школярів-переселенців та майже 90 тисяч – із ТОТ – вчаться у школах України.