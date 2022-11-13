Як батькам підтримати дітей, які бояться темряви: корисні поради

Росія продовжує обстрілювати енергетичні об'єкти України. Окупанти хочуть залишити нашу державу без світла.

Діти по-різному реагують на відсутність світла. Хтось із цікавістю приймає й досліджує нові зміни в режимі дня, а хтось навпаки – боїться і панікує.

Важливо Як вчитися без світла: в Україні розробляють варіанти для блекауту

Як підтримати дитину, яка боїться темряви

Зазвичай, боятися темряви діти починають із 3 – 4 років. В уяві дітей це супроводжується очікуванням монстрів, які можуть "вистрибнути" з кутка чи з-під ліжка.

У межах "Національної програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки" педагоги пропонують прості поради, як подолати страх.

Декілька порад для батьків, які сприятимуть підтримці дітей і подоланню страху темряви

будьте уважними до того, що кажете дітям. Підтримуйте їх, не говоріть про монстрів та подібних істот;

якщо діти хочуть поговорити з вами про страхи, вислухайте їх;

намагайтеся конкретизувати страх і погратися з ним;

у темряві грайтеся з дітьми в різні ігри;

дитячу кімнату/куточок зробіть затишною;

придумайте іграшку-компаньйона, яка стане талісманом для дитини, з якою можна буде весело проводити час;

застосовуйте дихальні вправи для заспокоєння;

розповідайте дітям казки або ж вигадайте їх самі, де головним персонажем сюжету буде Темрява, із якою вони зможуть подружитися або перемогти її;

підтримуйте тактильний контакт: частіше обіймайте дітей;

запасіться альтернативними джерелами світла (ліхтариками, свічками).

Читайте "Не можна цього казати": як учитель має підтримувати учнів у час війни

Як вчитися онлайн, якщо немає світла

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, як школярам вчитися, якщо вимкнули світло. За його словами, для дистанційного навчання в Україні запровадили електронні додатки. Вони допоможуть учням вчитися. Навіть в умовах відключення світла та у режимі відсутності інтернету.