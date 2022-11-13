Как родителям поддержать детей, которые боятся темноты: полезные советы
Источник:Минздрав
Россия продолжает обстреливать энергетические объекты Украины. Оккупанты хотят оставить наше государство без света.
Дети по-разному реагируют на отсутствие света. Кто-то с интересом принимает и исследует новые изменения в режиме дня, а кто-то наоборот боится и паникует.
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Как поддержать ребенка, который боится темноты
Как правило, бояться темноты дети начинают с 3 – 4 лет. В воображении детей это сопровождается ожиданием монстров, которые могут выпрыгнуть из угла или из-под кровати.
В рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки педагоги предлагают простые советы, как преодолеть страх.
Несколько советов для родителей, которые будут способствовать поддержке детей и преодолению страха темноты
- будьте внимательны к тому, что говорите детям. Поддерживайте их, не говорите о монстрах и подобных существах;
- если дети хотят поговорить с вами о страхах, выслушайте их;
- старайтесь конкретизировать страх и поиграть с ним;
- в темноте играйте с детьми в разные игры;
- детскую комнату/уголок сделайте уютной;
- придумайте игрушку-компаньона, которая станет талисманом для ребенка, с которой можно будет весело проводить время;
- применяйте дыхательные упражнения для успокоения;
- рассказывайте детям сказки или же придумайте их сами, где главным персонажем сюжета будет Темнота, с которой они смогут подружиться или победить ее;
- поддерживайте тактильный контакт: чаще обнимайте детей;
- запаситесь альтернативными источниками света (фонариками, свечами).
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Как учиться онлайн, если нет света
Какие приложения помогут ученикам учиться
- "электронная библиотека" на портале Института модернизации содержания образования. Она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;
- издательство "Ранок" – ученикам и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;
- компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;
- на платформе "Всеукраинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;
- также запустили приложение "Вивчаю. Не чекаю". Оно позволяет в условиях отсутствия интернета учащимся 1 – 4 классов овладевать контентом.