Как родителям поддержать детей, которые боятся темноты: полезные советы

Россия продолжает обстреливать энергетические объекты Украины. Оккупанты хотят оставить наше государство без света.

Дети по-разному реагируют на отсутствие света. Кто-то с интересом принимает и исследует новые изменения в режиме дня, а кто-то наоборот боится и паникует.

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Как поддержать ребенка, который боится темноты

Как правило, бояться темноты дети начинают с 3 – 4 лет. В воображении детей это сопровождается ожиданием монстров, которые могут выпрыгнуть из угла или из-под кровати.

В рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки педагоги предлагают простые советы, как преодолеть страх.

Несколько советов для родителей, которые будут способствовать поддержке детей и преодолению страха темноты

будьте внимательны к тому, что говорите детям. Поддерживайте их, не говорите о монстрах и подобных существах;

если дети хотят поговорить с вами о страхах, выслушайте их;

старайтесь конкретизировать страх и поиграть с ним;

в темноте играйте с детьми в разные игры;

детскую комнату/уголок сделайте уютной;

придумайте игрушку-компаньона, которая станет талисманом для ребенка, с которой можно будет весело проводить время;

применяйте дыхательные упражнения для успокоения;

рассказывайте детям сказки или же придумайте их сами, где главным персонажем сюжета будет Темнота, с которой они смогут подружиться или победить ее;

поддерживайте тактильный контакт: чаще обнимайте детей;

запаситесь альтернативными источниками света (фонариками, свечами).

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Как учиться онлайн, если нет света

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, как школьникам учиться, если выключили свет. По его словам, для дистанционного обучения в Украине были введены электронные приложения. Они помогут ученикам учиться. Даже при отключении света и в режиме отсутствия интернета.