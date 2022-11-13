Как родителям поддержать детей, которые боятся темноты: полезные советы

13 ноября 2022 , 12:19
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Источник:

Минздрав

Россия продолжает обстреливать энергетические объекты Украины. Оккупанты хотят оставить наше государство без света.

Дети по-разному реагируют на отсутствие света. Кто-то с интересом принимает и исследует новые изменения в режиме дня, а кто-то наоборот боится и паникует.

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Как поддержать ребенка, который боится темноты

Как правило, бояться темноты дети начинают с 3 – 4 лет. В воображении детей это сопровождается ожиданием монстров, которые могут выпрыгнуть из угла или из-под кровати.

В рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки педагоги предлагают простые советы, как преодолеть страх.

Несколько советов для родителей, которые будут способствовать поддержке детей и преодолению страха темноты

  • будьте внимательны к тому, что говорите детям. Поддерживайте их, не говорите о монстрах и подобных существах;
  • если дети хотят поговорить с вами о страхах, выслушайте их;
  • старайтесь конкретизировать страх и поиграть с ним;
  • в темноте играйте с детьми в разные игры;
  • детскую комнату/уголок сделайте уютной;
  • придумайте игрушку-компаньона, которая станет талисманом для ребенка, с которой можно будет весело проводить время;
  • применяйте дыхательные упражнения для успокоения;
  • рассказывайте детям сказки или же придумайте их сами, где главным персонажем сюжета будет Темнота, с которой они смогут подружиться или победить ее;
  • поддерживайте тактильный контакт: чаще обнимайте детей;
  • запаситесь альтернативными источниками света (фонариками, свечами).

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Как учиться онлайн, если нет света

Глава Минобразования Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, как школьникам учиться, если выключили свет. По его словам, для дистанционного обучения в Украине были введены электронные приложения. Они помогут ученикам учиться. Даже при отключении света и в режиме отсутствия интернета.

Какие приложения помогут ученикам учиться

  • "электронная библиотека" на портале Института модернизации содержания образования. Она содержит 1335 учебников с 1 по 11 класс;
  • издательство "Ранок" – ученикам и педагогам предоставили открытый доступ к электронным учебникам для 1 – 5 класса;
  • компания EdPro открыла до 1 декабря бесплатный доступ к электронным учебникам;
  • на платформе "Всеукраинская школа онлайн" есть 2500 учебных курсов. До конца года загрузят еще 1000;
  • также запустили приложение "Вивчаю. Не чекаю". Оно позволяет в условиях отсутствия интернета учащимся 1 – 4 классов овладевать контентом.

Автор: Марія Волошин