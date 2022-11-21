Як вчити дітей, якщо виключають світло: секрети від досвідчених педагогів
Джерело:Освіторія
В Україні через кризу в енергетиці, спричинену ракетним терором Росії, часто виключають світло. Відсутність електроенергії негативно впливає на навчання дітей.
Однак навіть у такий складний час можна навчатися та навчати ефективно. Про свій досвід робити розповіли педагоги.
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Як навчати дітей, якщо немає світла
Учитель біології у київській гімназії, автор підручників із біології, телеведучий Максим Рудич розповів, як ефективно навчати дітей навіть у разі відключень електроенергії.
У цьому допоможуть:
- ментальні карти;
- навчальні платформи;
- соцмережі;
- дослідження поза класом.
Ментальна карта (мапа думок)
Щоб допомогти учням швидко наздогнати й пригадати матеріал "втраченого" уроку, вчитель пропонує на початку наступного уроку намалювати ментальну карту (мапу думок) відповідної теми. Дітям це дуже подобається: вони обожнюють анімувати свої конспекти. Добре, якщо ваші учні робитимуть ментальні мапи різнокольоровими фломастерами та олівцями. Тож:
- оберіть головну тему ментальної карти;
- від цієї теми відведіть кілька ліній – це додаткові підтеми, що стосуються основної (дивіться малюнок нижче);
- взаємодійте з дітьми напряму. Окрім того, що вони малюють карту собі в зошит, ще й активно висловлюють ідеї та здогадки.
Ось приклад створення ментальної карти та додаткових завдань із підручника біології для 8 – го класу (автори К. Задорожний, М. Рудич):
Малювання такої мапи думок дуже швидко активізує освітню діяльність, уточнює педагог. А ще ця активність допомагає розвивати критичне мислення. Такі ментальні карти можна створювати на будь-яких уроках і навіть на будь-якому етапі уроку.
Захопливі дослідження поза класом
Рудич радить батькам придбати електронні конструктори. Тобто такі, що не потребують живлення з розетки, а достатньо батарейок. Під час складання схем дитина вивчить чимало важливого в темі "Електрика" та розширить сферу природничих компетентностей на новому рівні критичного мислення.
Власна платформа школи з матеріалами для всіх уроків
Школам життєво необхідно створити спеціальні платформи, де зберігатимуться всі матеріали, відеоуроки, пропонована література, навчальні медіафайли для всіх уроків. Найпростіша з таких платформ – Classroom. Щойно включають світло, учні можуть опрацювати тему. Вчителю достатньо дати посилання на потрібні матеріали.
Соціальна мережа для зв'язку з учнями
Учителям варто мати з учнями чат, куди вони надсилатимуть цікавинки до конкретного "втраченого" уроку чи теми. При цьому можуть надсилати 3D – анімації, різні короткі відео.
Цікавинки з MozaBook, що корелюються з темою уроку
Рудик також розповів, що просить своїх учнів завантажити в телефони або планшети безкоштовний застосунок MozaBook. Він працює навіть без підключення до інтернету. І коли включають світло, учні вже знають, що можна цікавенького передивитись у цей момент. А це – цифрові уроки, 3D – презентації, анімації.
До теми Дихай, рухайся, відпочивай: вправи для школярів, які допоможуть перезавантажити мозок
А вчителька хімії ліцею імені Артема Мазура із Хмельницького, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2020 Наталія Зима поділилася своїм методом.
Що допоможе:
- перевернутий клас;
- ВШО;
- форма зворотного зв'язку;
- тестування без обмеження часу.
Метод перевернутого класу + форма зворотного зв'язку
Ідея перевернутого класу дуже допомагає, якщо урок пропущено, а вчителю важливо, щоб цю тему діти засвоїли якісно. Можна діяти за таким планом:
- дайте учням посилання на відео з платформи ВШО або зроблений особисто вами урок. Важливо: мають бути короткі та аргументовані відеопояснення;
- підготуйте практичні завдання до тієї теми, яку учні опрацювали вдома. А вже на наступному уроці діти продемонструють, що засвоїли. Також знайдуть практичне застосування отриманій інформації;
- надішліть учням форму зворотного зв'язку в Google-формі. Попросіть написати в ній всі запитання, які виникали в них під час перегляду навчального відео, опрацювання конспекту. На наступному уроці опрацюйте ці питання разом із класом. Коли ваші учні навчаться ставити запитання – навчання вийде на новий рівень.