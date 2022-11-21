Як вчити дітей, якщо виключають світло: секрети від досвідчених педагогів

В Україні через кризу в енергетиці, спричинену ракетним терором Росії, часто виключають світло. Відсутність електроенергії негативно впливає на навчання дітей.

Однак навіть у такий складний час можна навчатися та навчати ефективно. Про свій досвід робити розповіли педагоги.

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Як навчати дітей, якщо немає світла

Учитель біології у київській гімназії, автор підручників із біології, телеведучий Максим Рудич розповів, як ефективно навчати дітей навіть у разі відключень електроенергії.

У цьому допоможуть:

ментальні карти;

навчальні платформи;

соцмережі;

дослідження поза класом.

Ментальна карта (мапа думок)

Щоб допомогти учням швидко наздогнати й пригадати матеріал "втраченого" уроку, вчитель пропонує на початку наступного уроку намалювати ментальну карту (мапу думок) відповідної теми. Дітям це дуже подобається: вони обожнюють анімувати свої конспекти. Добре, якщо ваші учні робитимуть ментальні мапи різнокольоровими фломастерами та олівцями. Тож:

оберіть головну тему ментальної карти;

від цієї теми відведіть кілька ліній – це додаткові підтеми, що стосуються основної (дивіться малюнок нижче); взаємодійте з дітьми напряму. Окрім того, що вони малюють карту собі в зошит, ще й активно висловлюють ідеї та здогадки.



Ось приклад створення ментальної карти та додаткових завдань із підручника біології для 8 – го класу (автори К. Задорожний, М. Рудич):

Малювання такої мапи думок дуже швидко активізує освітню діяльність, уточнює педагог. А ще ця активність допомагає розвивати критичне мислення. Такі ментальні карти можна створювати на будь-яких уроках і навіть на будь-якому етапі уроку.

Захопливі дослідження поза класом

Рудич радить батькам придбати електронні конструктори. Тобто такі, що не потребують живлення з розетки, а достатньо батарейок. Під час складання схем дитина вивчить чимало важливого в темі "Електрика" та розширить сферу природничих компетентностей на новому рівні критичного мислення.

Власна платформа школи з матеріалами для всіх уроків

Школам життєво необхідно створити спеціальні платформи, де зберігатимуться всі матеріали, відеоуроки, пропонована література, навчальні медіафайли для всіх уроків. Найпростіша з таких платформ – Classroom. Щойно включають світло, учні можуть опрацювати тему. Вчителю достатньо дати посилання на потрібні матеріали.

Соціальна мережа для зв'язку з учнями

Учителям варто мати з учнями чат, куди вони надсилатимуть цікавинки до конкретного "втраченого" уроку чи теми. При цьому можуть надсилати 3D – анімації, різні короткі відео.

Цікавинки з MozaBook, що корелюються з темою уроку

Рудик також розповів, що просить своїх учнів завантажити в телефони або планшети безкоштовний застосунок MozaBook. Він працює навіть без підключення до інтернету. І коли включають світло, учні вже знають, що можна цікавенького передивитись у цей момент. А це – цифрові уроки, 3D – презентації, анімації.

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