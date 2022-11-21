Как учить детей, если выключают свет: секреты от опытных педагогов

В Украине из-за кризиса в энергетике, вызванного ракетным террором России, часто выключают свет. Отсутствие электроэнергии оказывает негативное влияние на обучение детей.

Однако даже в такое сложное время можно учиться и учить эффективно. О своем опыте рассказали педагоги.

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Как учить детей, если нет света

Учитель биологии в киевской гимназии, автор учебников по биологии, телеведущий Максим Рудич рассказал, как эффективно обучать детей даже в случае отключения электроэнергии.

В этом помогут:

ментальные карты;

обучающие платформы;

соцсети;

исследование вне класса.

Ментальная карта (карта мыслей)

Чтобы помочь учащимся быстро догнать и вспомнить материал "потерянного" урока, учитель предлагает в начале следующего урока нарисовать ментальную карту (карту мнений) соответствующей темы. Детям это очень нравится: они обожают анимировать свои конспекты. Хорошо, если ваши ученики будут делать ментальные карты разноцветными фломастерами и карандашами. Итак:

выберите главную тему ментальной карты;

от этой темы отведите несколько линий – это дополнительные подтемы, касающиеся основной (рисунок ниже);

взаимодействуйте с детьми напрямую. Кроме того, что они рисуют карту себе в тетрадь, еще и активно выражают идеи и догадки.

Вот пример создания ментальной карты и дополнительных задач из учебника биологии для 8-го класса (авторы К. Задорожный, М. Рудич):

Рисование такой карты мнений очень быстро активизирует образовательную деятельность, уточняет педагог. А еще эта активность помогает развивать критическое мышление. Такие ментальные карты могут быть созданы на любых уроках и даже на любом этапе урока.

Увлекательные исследования вне класса

Рудич советует родителям приобрести электронные конструкторы. То есть такие, что не нуждаются в питании из розетки, а достаточно батареек. При составлении схем ребенок изучит немало важного в теме "Электричество" и расширит сферу естественных компетентностей на новом уровне критического мышления.

Собственная платформа школы с материалами для всех уроков

Школам жизненно необходимо создать специальные платформы, где будут храниться все материалы, видеоуроки, предлагаемая литература, обучающие медиафайлы для всех уроков. Самая простая из таких платформ – Classroom. Как только включают свет, учащиеся могут проработать тему. Учителю достаточно дать ссылку на нужные материалы.

Социальная сеть для связи с учащимися

Учителям следует иметь с учениками чат, куда они будут посылать интересные вопросы к конкретному "потерянному" уроку или теме. При этом могут отправлять 3D – анимации, разные короткие видео.

Интересующиеся с MozaBook коррелируемые с темой урока

Рудик также рассказал, что просит своих учеников загрузить в телефоны или планшеты бесплатное приложение MozaBook. Он работает даже без подключения к интернету. И когда включают свет, ученики уже знают, что можно интересного посмотреть в этот момент. А это – цифровые уроки, 3D – презентации, анимации.

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