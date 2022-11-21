Однако даже в такое сложное время можно учиться и учить эффективно. О своем опыте рассказали педагоги.
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Как учить детей, если нет света
Учитель биологии в киевской гимназии, автор учебников по биологии, телеведущий Максим Рудич рассказал, как эффективно обучать детей даже в случае отключения электроэнергии.
В этом помогут:
- ментальные карты;
- обучающие платформы;
- соцсети;
- исследование вне класса.
Ментальная карта (карта мыслей)
Чтобы помочь учащимся быстро догнать и вспомнить материал "потерянного" урока, учитель предлагает в начале следующего урока нарисовать ментальную карту (карту мнений) соответствующей темы. Детям это очень нравится: они обожают анимировать свои конспекты. Хорошо, если ваши ученики будут делать ментальные карты разноцветными фломастерами и карандашами. Итак:
- выберите главную тему ментальной карты;
- от этой темы отведите несколько линий – это дополнительные подтемы, касающиеся основной (рисунок ниже);
- взаимодействуйте с детьми напрямую. Кроме того, что они рисуют карту себе в тетрадь, еще и активно выражают идеи и догадки.
Вот пример создания ментальной карты и дополнительных задач из учебника биологии для 8-го класса (авторы К. Задорожный, М. Рудич):
Рисование такой карты мнений очень быстро активизирует образовательную деятельность, уточняет педагог. А еще эта активность помогает развивать критическое мышление. Такие ментальные карты могут быть созданы на любых уроках и даже на любом этапе урока.
Увлекательные исследования вне класса
Рудич советует родителям приобрести электронные конструкторы. То есть такие, что не нуждаются в питании из розетки, а достаточно батареек. При составлении схем ребенок изучит немало важного в теме "Электричество" и расширит сферу естественных компетентностей на новом уровне критического мышления.
Собственная платформа школы с материалами для всех уроков
Школам жизненно необходимо создать специальные платформы, где будут храниться все материалы, видеоуроки, предлагаемая литература, обучающие медиафайлы для всех уроков. Самая простая из таких платформ – Classroom. Как только включают свет, учащиеся могут проработать тему. Учителю достаточно дать ссылку на нужные материалы.
Социальная сеть для связи с учащимися
Учителям следует иметь с учениками чат, куда они будут посылать интересные вопросы к конкретному "потерянному" уроку или теме. При этом могут отправлять 3D – анимации, разные короткие видео.
Интересующиеся с MozaBook коррелируемые с темой урока
Рудик также рассказал, что просит своих учеников загрузить в телефоны или планшеты бесплатное приложение MozaBook. Он работает даже без подключения к интернету. И когда включают свет, ученики уже знают, что можно интересного посмотреть в этот момент. А это – цифровые уроки, 3D – презентации, анимации.
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А учительница химии лицея имени Артема Мазура из Хмельницкого, финалистка Global Teacher Prize Ukraine 2020 Наталья Зима поделилась своим методом.
Что поможет:
- перевернутый класс;
- ВШО;
- форма обратной связи;
- тестирование без ограничения времени.
Метод перевернутого класса + форма обратной связи
Идея перевернутого класса очень помогает, если урок пропущен, а учителю важно, чтобы эту тему дети усвоили качественно. Можно действовать по следующему плану:
- дайте учащимся ссылку на видео с платформы ВШО или сделанный лично вами урок. Важно: должны быть короткие и аргументированные видеопояснения;
- подготовьте практические задания к теме, которую учащиеся проработали дома. А уже на следующем уроке дети продемонстрируют, что усвоили. Также найдут практическое применение полученной информации;
- отправьте учащимся форму обратной связи в Google-форме. Попросите написать в ней все вопросы, которые возникали у них при просмотре обучающего видео, проработке конспекта. На следующем уроке проработайте эти вопросы вместе с классом. Когда ваши ученики научатся задавать вопросы – обучение выйдет на новый уровень.