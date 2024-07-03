Українські студенти можуть безоплатно навчатись у вишах Австрії ще семестр

Австрія дозволила не платити за навчання ще один семестр українським студентам. Але тим, які здобувають освіту в держуніверситетах та університетських педагогічних коледжах.

Так, українці не платитимуть за навчання і в зимовому семестрі 2024/25 навчального року. Недоотримані кошти вишам відшкодує Міністерство освіти Австрії.

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Чи платять студенти з України за навчання в австрійських вишах

Посадовці повідомили, що дію винятку у Постанові про плату за навчання про те, що українські студенти державних університетів та університетських педагогічних коледжів не платитимуть за навчання і в зимовому семестрі 2024/25 навчального року, знову продовжить міністр освіти Мартін Полашек.

До слова, українські студенти, котрі навчаються у 22 державних університетах або 14 університетських коледжах педагогічної освіти в Австрії, звільнені від сплати за навчання, починаючи з літнього семестру 2022 року.

Все ж через правові та фінансові межі Міносвіти країни не може встановити жодних рекомендацій з цього приводу для університетів прикладних наук та приватних вишів. Однак багато з них пропонують власні заходи підтримки для українців.

Зазначимо, що 2023 року близько 2,5 тисячі українців навчалися у 22 державних університетах та 14 університетських педагогічних коледжах Австрії.

Вони як громадяни третіх країн зазвичай мають платити 726,72 євро за семестр. Це вдвічі перевищує звичайну вартість навчання. Після 24 лютого 2022 року цей обов'язок скасували.