В Іспанії навчання в школі є обов'язковим для дітей віком 3 – 16 років. За невідвідування закладу освіти передбачили покарання.

За прогули школи учнями каратимуть їхніх батьків. Вони навіть можуть опинитися у в'язниці.

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Як карають за прогули уроків в Іспанії

Так, за прогули у школах Іспанії карають чималими штрафами і навіть ув'язненням на строк від 3 до 6 місяців. У найгіршому разі можуть позбавити батьківських прав. Але ці правила швидше прописані формально, аніж активно діють.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Все ж штрафи відрізняються: їх встановлюють на місцевому рівні муніципалітети. Зазвичай вони не перевищують 1500 євро для серйозних випадків. Але, наприклад, у Мадриді штрафи можуть досягати 30 тисяч євро. Їх можуть застосовувати лише у випадках, коли дитина пропускає понад 20 відсотків занять на місяць.

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Як за прогули школи карають у Британії, Німеччині та Франції

Британія

У британських школах – дуже суворі правила відвідування уроків. До початку першого уроку територію школи закривають.

Упродовж навчального дня учнів за межі території школи не випускають. Лише у разі письмового звернення батьків або куратора.

При цьому батьків можуть оштрафувати на суму від 60 фунтів стерлінгів (2675 гривень) до 2500 фунтів (111493 гривні) за те, що вони забрали дітей зі школи на певну кількість днів поза межами канікул.

Розмір штрафів збільшується, якщо їх не сплачують протягом 21 дня. Через 28 днів можливе судове переслідування.

Франція

У Франції діти віком від 3 до 16 років зобов'язані відвідувати школу. Аби учень пропустив навчання, він та його батьки мають отримати відповідний дозвіл.

Якщо батьки не можуть пояснити відсутність дитини на уроках або скажуть неправду, можуть отримати штраф у розмірі 135 євро.

Якщо пропуски загрожують нормальному навчанню дитини, батьків навіть можуть ув'язнити на два роки або виписати штраф у розмірі до 30 тисяч євро. Однак на практиці так буває рідко, адже "посередником" у такій ситуації є суд.

Німеччина