Глава МОН зробив важливу заяву про українських учнів, які навчаються за кордоном

Міносвіти планує зменшити навантаження на українських школярів, які зараз здобувають освіту за кордоном. Зокрема, МОН має намір зараховувати академічні результати таких учнів в Україні.

Про це під час зустрічі з директором Світового банку у справах країн Східної Європи заявив очільник Міносвіти Оксен Лісовий.

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Лісовий зробив важливу заяву про учнів-біженців

Міністр вважає, що співпраця МОН і Світового банку дасть можливість проаналізувати освітні програми України та тих країн, у яких перебувають українські діти.

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Зокрема, у міністерcтві сподіваються таким чином проаналізувати та зіставити освітні програми між Україною та країнами, у яких вчаться українці.

Для нас критично важливо зменшити навантаження на дітей та зробити можливим зарахування їхніх академічних результатів в Україн,

– наголосив Лісовий.

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Які є безкоштовні програмb обміну для учнів

FLEX

Це популярна програма для обміну учнів 8, 9 і 10-х класів, народжених з 1 січня 2006 року до 15 липня 2008 року. Також потрібно добре володіти англійською для рівня свого класу, відповідати вимогам візи J-1 і не перебувати у США довше, ніж 3 місяці протягом останніх 5 років.

HMC Projects

Це асоціація приватних шкіл-пансіонів Великобританії, що надає можливість школярам з Центральної та Східної Європи навчатися за програмою, яка повністю або частково покриває витрати. Програма розрахована на старшокласників віком 16 – 17 років. Відбір учнів проходить у два етапи – тестування на знання мови та інтерв'ю.

UWC

Це міжнародна програма обміну для школярів 10 і 11 класів з частковим або повним фінансуванням. Школяр може потрапити на навчання до одного з 18 коледжів у Європі, Азії, Америці або Африці.

Ukraine Global Scholars (UGS)

Це благодійна організація, яка вже допомогла 214 українським талановитим учням старших класів із незаможних родин навчатися у найкращих школах-пансіонатах та коледжах світу. Набирають учнів 15 – 17 років.