Завгородній буде заступником глави МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Таке рішення погодив під час засідання уряд.

Читайте "Реанімація" української освіти після Шкарлета: які виклики стоять перед Лісовим

Дмитро Завгородній став заступником очільника МОН

Завгородній півтора року очолював директорат цифрової трансформації в МОН. До цього працював на посаді радника у Мінцифри. Також – позаштатним менеджером проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Окрім того, брав участь у консультаційному комітеті з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Мінцифри.

Завгородній має педагогічну й технологічну освіти та підприємницький досвід. Є випускником бізнес-школи УКУ. Торік увійшов до рейтингу Forbes "30 до 30", що відзначає молодих українців і українок, які роблять вагомий внесок у розвиток країни.


Дмитро Завгородній став заступником очільника МОН / фото Міносвіти

Які пріоритети Завгороднього на новій посаді

  • комп'ютеризація українських шкіл;
  • впровадження нових IT-рішень в освіті, зокрема інструментів для діджиталізації освіти в дистанційному та змішаному форматах і цифровізація робочих процесів;
  • побудова ефективної системи збору й аналізу даних у сферах освіти і науки;
  • розвиток цифрових навичок учителів та їхніх учнів;
  • трансформація професійної освіти.

До теми У Міносвіти стартувала ротація заступників міністра

У Міносвіти змінюють заступників міністра

  • Уряд погодив звільнення двох та призначення одного заступника очільника Міносвіти України. Відповідні рішення ухвалили під час засідання Кабміну 28 березня.
  • Так, звільнили з вищезгаданої посади Олександра Костюченка. Також Олексія Шкуратова, який відповідав у МОН за європейську інтеграцію.
  • Також Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
  • До слова, зараз у МОН працюють п'ять заступників міністра. Андрій Вітренко, Віра Рогова та Світлана Даниленко представляють попередній керівний склад МОН.