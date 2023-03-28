Так, уряд звільнив з вищезгаданої посади Олександра Костюченка. Також Олексія Шкуратова, який відповідав у МОН за європейську інтеграцію.
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У Міносвіти – ротація заступників очільника
Також Кабмін призначив Дмитра Завгороднього на посаду заступника очільника МОН з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
До цього часу він очолював директорат цифрової трансформації міністерства. А ще раніше – працював на посаді радника у Мінцифри, а також обіймав посаду позаштатного менеджера проєкту "Всеукраїнська школа онлайн".
Окрім того, Завгородній брав участь у консультаційному комітеті з питань розвитку сфери штучного інтелекту при Мінцифри.
До слова, зараз у МОН працюють п'ять заступників міністра. Андрій Вітренко, Віра Рогова та Світлана Даниленко представляють попередній керівний склад МОН.
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Хто такий Оксен Лісовий
- Оксен Лісовий – науковець та воїн. До роботи в МОН працював директором Малої академії наук (МАН).
- Його батько – Василь Лісовий – був філософом, правозахисником та дисидентом, за що його радянська влада відправила в Сибір.
- Після початку широкомасштабної війни Оксен пішов як доброволець на фронт.
- Призначення Лісового на посаду міністра освіти підтримало чимало видатних українських діячів. Натомість у росіян сталася істерика через те, що МОН очолив воїн.