Вони шоковані, що міністром в Україні став воїн. Їх дратує навіть ім'я Оксен.

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У пропагандистів "палає" через призначення Лісового

Так, російські пропагандисти шоковані цим призначенням.

Один із них, коли розповідав про "щире українське ім'я Оксен", аж перейшов "з подиву" на українську мову. При цьому не може зрозуміти, що в нашій державі є таке ім'я. Усе через те, що пропагандисти його не чули.

Причому вони шоковані й тим, що Лісовий був на фронті і ненавидить все радянське. Також кажуть, що наш міністр освіти "радіє з того, що росіян вбивають" (на війні).

Натомість українці вважають, що це – "найкраща похвала" для міністра.

Що відомо про ім'я Оксен Авксе́нтій – чоловіче ім'я, побутує в українському народі. Народні форми – Овксентій, Овксент, Овксен, Оксент, Аксентій, Оксен, Оксант. Часто його розглядають як форму імені Оксентій. До української мови запозичене через посередництво старослов'янської мови з грецької. Ім'я походить від дієслова грецькою, що означає "збільшую, вирощую, звеличую". Це ім'я закарбували у літературі також наші відомі письменники. Зокрема: Оксен Івасюта є персонажем роману Анатолія Дімарова "І будуть люди" та на сьогодні популярного однойменного серіалу. Також Оксен Гамалія – персонаж роману Григорія Тютюнника "Вир". Джерело: Вікіпедія

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Хто такий Оксен Лісовий