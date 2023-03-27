Они в шоке, что министром в Украине стал воин. Их раздражает даже имя Оксен.

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У пропагандистов "пылает" из-за назначения Лисового

Так, российские пропагандисты шокированы этим назначением.

Один из них, когда рассказывал об "искреннем украинском имени Оксен", перешел "из удивления" на украинский язык. При этом не может понять, что у нас есть такое имя. Все потому, что пропагандисты его не слышали.

Причем они шокированы тем, что Лисовой был на фронте и ненавидит все советское. Также говорят, что наш министр образования "радуется тому, что россиян убивают" (на войне).

В то же время украинцы считают, что это – "лучшая похвала" для министра.

Что известно об имени Оксен Авксентий – мужское имя, бытует в украинском народе. Народные формы – Оксентий, Оксент, Окссен, Оксент, Аксентий, Оксент, Оксант. Часто его рассматривают как форму имени Оксентий. К украинскому языку заимствовано через посредство старославянского из греческого. Имя происходит от глагола на греческом, что означает "увеличиваю, выращиваю, превозношу". Это имя запечатлели в литературе также известные писатели. В частности: Оксен Ивасюта является персонажем романа Анатолия Димарова "И будут люди" и сегодня популярного одноименного сериала. Также Оксен Гамалия – персонаж романа Григория Тютюнника "Вир". Источник: Википедия

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Кто такой Оксен Лисовой