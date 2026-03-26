Війна "перекроїла" карту: яке місто зараз є центром українського студентства

Найбільшим студентським центром в Україні є Київ. Львів при цьому посилив свої позиції.

Івано-Франківськ став набагато помітнішим на студентській карті. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

Яке місто є студентським центром?

При цьому посадовець зауважив, що не поспішав би казати що, Харків позбувся статусу студентського центру.

Війна змінила умови життєдіяльності в місті, частку офлайну, безпекову логістику. Але академічна вага Харкова нікуди не зникла. Відвідавши заклади вищої освіти цього міста, я побачив більше студентського життя, ніж в деяких центральних і західних регіонах,

– уточнив заступник міністра.

І додав, що у цьому місті розбудували цілі підземні поверхи, аудиторні лекторії, лабораторії.

Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

В яких вишах кількість студентів кардинально зменшилася?

Посадовець також розповів, що через війну найбільше постраждали прифронтові та переміщені виші.

Водночас частина закладів у відносно безпечніших регіонах отримала приріст. Але тут важливо не зводити все до географії. На контингент впливали і дистанційне навчання, і релокація, і репутація університету, і готовність швидко адаптуватися,

– уточнив Трофименко.

Також пояснив, чому одні виші, зокрема й у Києві, організовують навчання онлайн, а інші – ні. За словами посадовця, рішення залежить від конкретних умов університету та його рішень. Навчання в очному чи змішаному форматі можливе, якщо виш має укриття, продуману безпекову модель.

Які зміни відбуваються у вищій освіті?