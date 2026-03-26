Війна "перекроїла" карту: яке місто зараз є центром українського студентства
- Київ є найбільшим студентським центром в Україні, а Львів посилив свої позиції.
- Через війну найбільше постраждали прифронтові та переміщені виші, тоді як заклади у безпечніших регіонах отримали приріст студентів.
Найбільшим студентським центром в Україні є Київ. Львів при цьому посилив свої позиції.
Івано-Франківськ став набагато помітнішим на студентській карті. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
Яке місто є студентським центром?
При цьому посадовець зауважив, що не поспішав би казати що, Харків позбувся статусу студентського центру.
Війна змінила умови життєдіяльності в місті, частку офлайну, безпекову логістику. Але академічна вага Харкова нікуди не зникла. Відвідавши заклади вищої освіти цього міста, я побачив більше студентського життя, ніж в деяких центральних і західних регіонах,
– уточнив заступник міністра.
І додав, що у цьому місті розбудували цілі підземні поверхи, аудиторні лекторії, лабораторії.
Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
В яких вишах кількість студентів кардинально зменшилася?
Посадовець також розповів, що через війну найбільше постраждали прифронтові та переміщені виші.
Водночас частина закладів у відносно безпечніших регіонах отримала приріст. Але тут важливо не зводити все до географії. На контингент впливали і дистанційне навчання, і релокація, і репутація університету, і готовність швидко адаптуватися,
– уточнив Трофименко.
Також пояснив, чому одні виші, зокрема й у Києві, організовують навчання онлайн, а інші – ні. За словами посадовця, рішення залежить від конкретних умов університету та його рішень. Навчання в очному чи змішаному форматі можливе, якщо виш має укриття, продуману безпекову модель.
Які зміни відбуваються у вищій освіті?
У вищій освіті триває чимало змін. Зокрема, модернізація мережі ЗВО, які є у сфері управління МОН. Таких є близько 120. За попередніми заявами, у мережі відомства до 2030 року планували залишити близько 100 вишів. У 2026 році у пріоритеті – приєднання філій вишів до університетів.
На здобуття першої вищої освіти першокурсникам на контрактній формі навчання два роки тому почали видавати гранти. Розмір гранту залежав від спеціальності та результатів НМТ.
Триває процес зміни ректорів у вишах, зокрема там, де вибори не відбувалися протягом 10 – 20 років. Також при ЗВО почали створювати наглядові ради, які обиратимуть ректора, розроблятимуть стратегію розвитку університету, залучатимуть інвестиції.
В Україні також запровадили зимову вступну кампанію до вишів. Абітурієнти можуть пройти нульовий курс перед основною вступною кампанією. При цьому отримати додатково до 15 конкурсних балів до своїх балів під час вступної кампанії.