Президент Могилянки не радить після школи вступати за кордон: про що попереджає

Президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт дуже не рекомендує випускникам після школи відразу вступати на бакалаврат за кордон. Він каже, що є загроза повністю відірватися від України.

Про це він в інтерв'ю РБК-Україна. Квіт заявив, що тоді не лише професійні навички, а й весь понятійний апарат молоді формується в інших реаліях.

Чому Квіт не радить випускникам вступати за кордон?

Президент Могилянки вважає, що міжнародний досвід краще здобувати завдяки академічним обмінам або вступати вже на магістратуру.

Не треба легковажити українською вищою освітою, попри відчутні освітні втрати та проблеми з безпекою. Українські університети дають якісну бакалаврську освіту, дуже часто – належну магістерську освіту, а також пропонують хороший рівень освітньо-наукових програм доктора філософії,

– переконаний Квіт.

Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Якщо сюди додати студентську вимогливість і внутрішню дисципліну, в теперішніх критичних обставинах в українських ЗВО можна взяти для себе всі необхідні знання і уміння, вважає президент НаУКМА.

Я зустрічався з могилянськими студентами, хіміками і міжнародниками, наших бакалаврських програм у Гіссені. Там були такі, що планували повертатися для продовження навчання в Україну,

– резюмував він.

