Оприлюднили рейтинг найкращих студентських міст світу 2023 року. Його очолив австралійський Мельбурн.

Так, укладачі рейтингу враховували такі ключові показники як вартість життя, громадський транспорт тощо.

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Оприлюднили 50 найкращих студентських міст світу 2023 року

Так, серед основних факторів впливу на рейтинг обрали такі:

дружелюбність до студентів;

вартість проживання;

нічне життя;

громадський транспорт;

зручності;

безпека.

До 20 найкращих міст за цими показниками увійшли:

Мельбурн (Австралія); Берлін (Німеччина); Ньюкасл (Велика Британія); Брно (Чехія); Сеул (Південна Корея); Відень (Австрія); Ґолуей (Ірландія); Варшава (Польща); Монреаль (Канада); Сінгапур (Сінгапур); Бостон (США); Единбург (Велика Британія); Прага (Чехія); Мадрид (Іспанія); Уппсала (Швеція); Чикаго (США); Сідней (Австралія); Будапешт (Угорщина); Краків (Польща); Турин (Італія).

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