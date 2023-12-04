Так, составители рейтинга учитывали такие ключевые показатели, как стоимость жизни, общественный транспорт и т.д.

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Обнародовали 50 лучших студенческих городов мира в 2023 году

Так, среди основных факторов влияния на рейтинг выбрали:

  • дружелюбие к студентам;
  • стоимость проживания;
  • ночная жизнь;
  • общественный транспорт;
  • удобства;
  • безопасность.

В 20 лучших городов по этим показателям вошли:

  1. Мельбурн (Австралия);
  2. Берлин (Германия);
  3. Ньюкасл (Великобритания);
  4. Брно (Чехия);
  5. Сеул (Южная Корея);
  6. Вена (Австрия);
  7. Голуэй (Ирландия);
  8. Варшава (Польша);
  9. Монреаль (Канада);
  10. Сингапур (Сингапур);
  11. Бостон (США);
  12. Эдинбург (Великобритания);
  13. Прага (Чехия);
  14. Мадрид (Испания);
  15. Уппсала (Швеция);
  16. Чикаго (США);
  17. Сидней (Австралия);
  18. Будапешт (Венгрия);
  19. Краков (Польша);
  20. Турин (Италия).

Раньше мы также сообщали, сколько украинских студентов учится в вузах Польши. Их количество существенно изменилось после начала полномасштабной войны. Подробности читайте здесь.