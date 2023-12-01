Такие результаты показало исследование. Так, с 2012 года количество иностранных студентов в Польше постоянно растет.

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Половина иностранных студентов в Польше – украинцы

Один из авторов отчета Анна Мазярчик из Центра обработки информации говорит: больше всего студентов приезжает в страну из Украины и Беларуси. При этом эта тенденция наблюдается уже на протяжении многих лет.

Также в Польше учится немало студентов из таких стран:

Зимбабве;

Турция;

Индия;

Азербайджан;

Узбекистан;

Китай.

Так, в 2019 году в польских вузах получало образование 39 тысяч студентов из Украины. После начала полномасштабной войны в Украине их количество выросло.

Из 48 тысяч украинских студентов в польских университетах 60% – первокурсники. Большинство из них получали образование в Мазовецком воеводстве, отметила Мазярчик.

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Какие специальности выбирают иностранные студенты в Польше

Для обучения в Польше иностранцы чаще всего выбирали следующие специальности: