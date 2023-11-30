МОН при этом должно обнародовать детали проведения вступительной кампании в колледжи и вузы Украины. Сроки предусмотрены Ориентировочным планом министерства.

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Когда Минобразования обнародует условия приема в вузы в 2024 году

План, в частности, предусматривает проведение консультаций с общественностью относительно норм проектов двух документов – Порядков приема на обучение для получения высшего и профессионального высшего образования.

Положения документов и определят правила проведения вступительной кампании. Их будут придерживаться учебные заведения в Украине, в которые будут поступать абитуриенты в 2024 году.

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Что известно о вступительной кампании 2024 года

  • В 2024 году большинство абитуриентов буде поступать в вузы по результатам НМТ.
  • Мультитест будет содержать 4 предмета.
  • Обязательны украинский язык, математика и история Украины.
  • К выборочным прибавят также украинскую литературу и географию.
  • Сдавать тесты будут выпускники в течение одного дня.
  • Основная сессия НМТ начнется в мае.
  • Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв, 2 предмета – по 60 минут.