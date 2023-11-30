МОН при этом должно обнародовать детали проведения вступительной кампании в колледжи и вузы Украины. Сроки предусмотрены Ориентировочным планом министерства.

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Когда Минобразования обнародует условия приема в вузы в 2024 году

План, в частности, предусматривает проведение консультаций с общественностью относительно норм проектов двух документов – Порядков приема на обучение для получения высшего и профессионального высшего образования.

Положения документов и определят правила проведения вступительной кампании. Их будут придерживаться учебные заведения в Украине, в которые будут поступать абитуриенты в 2024 году.

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Что известно о вступительной кампании 2024 года